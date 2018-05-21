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大陸休漁 漁船越界作業被扣

發稿時間：2018/05/21 18:28

最新更新：2018/05/21 19:04

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zoom in 中國大陸正值海洋伏季休漁期間，澎湖海巡隊21日查獲一艘陸籍漁船在澎湖花嶼海域越界捕魚，船上所捕獲的500公斤漁獲全數海拋。（澎湖海巡隊提供）中央社　107年5月21日中國大陸正值海洋伏季休漁期間，澎湖海巡隊21日查獲一艘陸籍漁船在澎湖花嶼海域越界捕魚，船上所捕獲的500公斤漁獲全數海拋。（澎湖海巡隊提供）中央社　107年5月21日

（中央社澎湖縣21日電）中國大陸正值海洋休漁期間，一艘廣東汕頭的「奧南澳漁運21023號」越界在澎湖花嶼海域以漁籠作業。澎湖海巡隊依法查扣，捕獲500公斤漁獲全數海拋，阮姓船老人等7人一併查扣重罰。

澎湖海巡隊副隊長詹文中表示，澎湖第13巡防區今天上午接獲有漁通報指稱，在澎湖花嶼西北13.5浬處有大陸漁船越界，通報線上巡防艇前往查處，大陸「奧」船經多次廣播停俥受檢無效，並蛇行繞圈拒檢，海巡以優勢警力強靠登船，依法押返重罰。

詹文中表示，每年5月至8月是大陸海洋伏季休漁期，部份漁船出海界作業，今天所查扣的「奧」船，包括阮姓船老大等7人一併押返，至於所捕獲的500公斤漁獲全數海拋。

澎湖巡單位在大陸伏魚季期間，仍將不定期在澎湖海域巡邏勤務，有效遏阻陸船越界作業。（編輯：孫承武）1070521

中國大陸正值海洋伏季休漁期間，澎湖海巡隊21日查獲一艘陸籍漁船在澎湖花嶼海域越界捕魚，海巡以優勢警力強靠登船盤查，連船帶人依法押返重罰。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年5月21日中國大陸正值海洋伏季休漁期間，澎湖海巡隊21日查獲一艘陸籍漁船在澎湖花嶼海域越界捕魚，海巡以優勢警力強靠登船盤查，連船帶人依法押返重罰。（澎湖海巡隊提供）中央社 107年5月21日
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