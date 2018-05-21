假英國飛行員佯裝前男友騙財 警點醒專情女

一名萬姓女子因難忘舊情，透過網路搜尋、聯繫上前外籍男友，對方自稱英國飛行員；萬女一度欲匯2000美元給男方，幸獲警員丁冠麟（圖）提醒，恍然大悟逃過詐騙毒手。（台北市警察局文山第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年5月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）北市一名萬姓女子從臉書搜尋聯繫外籍前男友，對方稱自己現為英國飛行員，萬女誤信找回18年前往日情，欲匯2000美元給男方。因匯款失敗求助警方才恍然大悟，揭穿對方騙局。



台北市警察局文山第二分局今天發布新聞稿表示，轄下景美派出所日前接獲萬女到派出所求助，她說之前想起18年前在美國時交往的前男友奈森（Patrick Nathan），便從臉書搜尋到同名同姓的人加為好友。



萬女指出，兩人在網路上聊了一個多月，奈森告訴她，人在英國倫敦當飛行員，且聊天過程都相當愉悅，讓萬女深信對方確實是前男友奈森。



她說，有天和奈森聊天時，奈森表示想買禮物送給她，但需要萬女先匯款2000美元到指定的西聯公司帳戶；但匯款時，因操作有問題，無法成功匯款，所以才到景美派出所向警方尋求協助。



當時的值班警員丁冠麟聽完整起事件的來龍去脈後，立即告知萬女這很可能是詐騙事件，切勿進行匯款，經他分析，「雙方從未見面情況，對方為何要買禮物致贈，且還要求匯款到帳戶地址在中國大陸廣東的西聯帳戶，而非英國」，聊天過程疑點重重。



萬女聽完丁冠麟的分析後，仔細回想才頓時恍然大悟，發覺自己可能遇到愛情騙子，打消匯款念頭。



文山二分局呼籲，詐騙集團常假冒國外富豪或其他權貴身分，以假愛方式行騙，若民眾有疑慮時可先撥打「110」通報警方處理，或撥打「165」反詐騙諮詢電話查證，以免受騙。（編輯：陳政偉/張銘坤）1070521