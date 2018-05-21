/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 陳偉殷蕭敬騰韓國瑜群創
>rss

假英國飛行員佯裝前男友騙財 警點醒專情女

發稿時間：2018/05/21 19:30

最新更新：2018/05/21 19:45

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
一名萬姓女子因難忘舊情，透過網路搜尋、聯繫上前外籍男友，對方自稱英國飛行員；萬女一度欲匯2000美元給男方，幸獲警員丁冠麟（圖）提醒，恍然大悟逃過詐騙毒手。（台北市警察局文山第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年5月21日一名萬姓女子因難忘舊情，透過網路搜尋、聯繫上前外籍男友，對方自稱英國飛行員；萬女一度欲匯2000美元給男方，幸獲警員丁冠麟（圖）提醒，恍然大悟逃過詐騙毒手。（台北市警察局文山第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年5月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）北市一名萬姓女子從臉書搜尋聯繫外籍前男友，對方稱自己現為英國飛行員，萬女誤信找回18年前往日情，欲匯2000美元給男方。因匯款失敗求助警方才恍然大悟，揭穿對方騙局。

台北市警察局文山第二分局今天發布新聞稿表示，轄下景美派出所日前接獲萬女到派出所求助，她說之前想起18年前在美國時交往的前男友奈森（Patrick Nathan），便從臉書搜尋到同名同姓的人加為好友。

萬女指出，兩人在網路上聊了一個多月，奈森告訴她，人在英國倫敦當飛行員，且聊天過程都相當愉悅，讓萬女深信對方確實是前男友奈森。

她說，有天和奈森聊天時，奈森表示想買禮物送給她，但需要萬女先匯款2000美元到指定的西聯公司帳戶；但匯款時，因操作有問題，無法成功匯款，所以才到景美派出所向警方尋求協助。

當時的值班警員丁冠麟聽完整起事件的來龍去脈後，立即告知萬女這很可能是詐騙事件，切勿進行匯款，經他分析，「雙方從未見面情況，對方為何要買禮物致贈，且還要求匯款到帳戶地址在中國大陸廣東的西聯帳戶，而非英國」，聊天過程疑點重重。

萬女聽完丁冠麟的分析後，仔細回想才頓時恍然大悟，發覺自己可能遇到愛情騙子，打消匯款念頭。

文山二分局呼籲，詐騙集團常假冒國外富豪或其他權貴身分，以假愛方式行騙，若民眾有疑慮時可先撥打「110」通報警方處理，或撥打「165」反詐騙諮詢電話查證，以免受騙。（編輯：陳政偉/張銘坤）1070521

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP