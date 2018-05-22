賣假機油假股票 義交中隊長違法吸金被訴

（中央社記者蘇木春台中22日電）陳姓男子將國產機油，更換標籤謊稱是英國製造加以販售，並賣假股票募資，不法所得超過新台幣兩億元，有民眾向台中市調處檢舉，檢方今天將陳男等9人起訴，其中兩人聲押獲准。



台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，52歲陳姓男子經營機油公司擔任總經理兼負責人，103年底，陳男與英國一家生產鉬元素機油的公司簽約，取得台灣總代理資格，卻向國內多家生產機油業者訂購機油，將台製機油瓶身張貼英國產地的標籤，假冒是添加鉬元素的機油對外販售，陳男並在各大廣播電台與報紙登廣告，更化身為汽車專家上廣播節目推廣鉬元素機油。



陳男與妻子鍾女經營機油公司，因積欠龐大債務及高額利息，導致周轉不靈，陳男申請境外公司並以國外上市櫃的名義，利用擔任台中市警局第六分局義交中隊長身分，在義交中隊的餐會，及機油顧客的餐會，藉機販賣假股票募資。



有使用者購買機油後，發現品質不佳，懷疑是假貨，向調查局台中市調查處檢舉，台中地檢署主任檢察官黃裕峰、王亮欽、詹益昌指揮偵辦，辦案人員1月17日前往陳男的公司搜索，查扣帳冊、進出口資料等證物，廖姓會計趁檢調搜索時，將公司資金匯集到同一帳戶後，由其他員工將現金近800萬元領出藏匿。



檢調查出，陳男販賣的機油以每公升115元、75.3元的價格買入，卻以每公升定價960元、會員價480元、皇家會員價380元賣出，不法銷售金額1億7萬5280元，販賣股票犯罪所得達1億1215萬餘元。



台中地檢署今天將陳男、鍾女等9人依詐欺、違反證券交易法，廖女依違反洗錢防制法、偽證等罪嫌起訴，檢方聲請羈押陳男與廖女獲准，案件後續檢方正擴大偵辦中。（編輯：施燕飛）1070522