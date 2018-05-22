/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 和沛科技翟本喬鬼蝠魟陳偉殷
>rss

賣假機油假股票 義交中隊長違法吸金被訴

發稿時間：2018/05/22 14:47

最新更新：2018/05/22 14:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蘇木春台中22日電）陳姓男子將國產機油，更換標籤謊稱是英國製造加以販售，並賣假股票募資，不法所得超過新台幣兩億元，有民眾向台中市調處檢舉，檢方今天將陳男等9人起訴，其中兩人聲押獲准。

台灣台中地方法院檢察署今天發布起訴書指出，52歲陳姓男子經營機油公司擔任總經理兼負責人，103年底，陳男與英國一家生產鉬元素機油的公司簽約，取得台灣總代理資格，卻向國內多家生產機油業者訂購機油，將台製機油瓶身張貼英國產地的標籤，假冒是添加鉬元素的機油對外販售，陳男並在各大廣播電台與報紙登廣告，更化身為汽車專家上廣播節目推廣鉬元素機油。

陳男與妻子鍾女經營機油公司，因積欠龐大債務及高額利息，導致周轉不靈，陳男申請境外公司並以國外上市櫃的名義，利用擔任台中市警局第六分局義交中隊長身分，在義交中隊的餐會，及機油顧客的餐會，藉機販賣假股票募資。

有使用者購買機油後，發現品質不佳，懷疑是假貨，向調查局台中市調查處檢舉，台中地檢署主任檢察官黃裕峰、王亮欽、詹益昌指揮偵辦，辦案人員1月17日前往陳男的公司搜索，查扣帳冊、進出口資料等證物，廖姓會計趁檢調搜索時，將公司資金匯集到同一帳戶後，由其他員工將現金近800萬元領出藏匿。

檢調查出，陳男販賣的機油以每公升115元、75.3元的價格買入，卻以每公升定價960元、會員價480元、皇家會員價380元賣出，不法銷售金額1億7萬5280元，販賣股票犯罪所得達1億1215萬餘元。

台中地檢署今天將陳男、鍾女等9人依詐欺、違反證券交易法，廖女依違反洗錢防制法、偽證等罪嫌起訴，檢方聲請羈押陳男與廖女獲准，案件後續檢方正擴大偵辦中。（編輯：施燕飛）1070522

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP