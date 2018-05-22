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白木屋5月底熄燈 消保官：籲消費者提貨或退費

發稿時間：2018/05/22 15:58

最新更新：2018/05/22 16:12

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桃園市政府消費者服務中心表示，在獲知白木屋公司停業消息，在5月18日聯絡白木屋公司，希望妥善處理保障消費者權益的保障事宜。圖為白木屋高雄中正店一景。（中央社檔案照片）桃園市政府消費者服務中心表示，在獲知白木屋公司停業消息，在5月18日聯絡白木屋公司，希望妥善處理保障消費者權益的保障事宜。圖為白木屋高雄中正店一景。（中央社檔案照片）

（中央社記者邱俊欽桃園22日電）白木屋食品公司5月底停業，桃園市政府消費者服務中心今天表示，白木屋各門市除高鐵桃園站青埔店營業到27日外，其餘門市營業至31日，呼籲儘速至門市提貨或辦理退費。

桃園市政府消費者服務中心表示，在獲知白木屋公司停業消息，在5月18日聯絡白木屋公司，希望妥善處理保障消費者權益的保障事宜。

市府消費者服務中心表示，有關白木屋公司訂單部分，各門市均會主動聯絡處理，公司所發行的禮券及所屬餐廳禮券，可於5月31日前至各門市提貨或辦理退費，各門市除青埔店營業至5月27日外，其餘門市營業至5月31日；6月1日以後可撥打客服專線諮詢及辦理退費。

桃園市政府法務局消保官也要求白木屋在31日各門市結束營業後，仍應有專責窗口處理禮券退費及相關事宜，以維護消費者權益。

另外，消費者服務中心提醒消費者，若持有白木屋公司的訂單或尚未使用的禮券，請儘速至白木屋公司各地門市提貨或辦理退費，若有相關問題可撥打公司客服專線詢問。（編輯：劉政權）1070522

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