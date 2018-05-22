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乙炔大盜復出行竊 遭逮遇昔日警官直嘆衰

發稿時間：2018/05/22 18:53

最新更新：2018/05/22 19:21

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10年前橫行北市的「乙炔大盜」在去年假釋，未料賊性不改，在北市犯下多起汽車竊盜及車內財物竊案，21日遭警方拘提到案，巧遇10年前抓他的警官，直嘆有夠衰，圖為遭竊贓證物。（台北市文山一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年5月22日10年前橫行北市的「乙炔大盜」在去年假釋，未料賊性不改，在北市犯下多起汽車竊盜及車內財物竊案，21日遭警方拘提到案，巧遇10年前抓他的警官，直嘆有夠衰，圖為遭竊贓證物。（台北市文山一分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年5月22日

（中央社記者黃麗芸台北22日電）10年前橫行北市的「乙炔大盜」在去年假釋，未料賊性不改，上週在北市犯下多起汽車竊盜及車內財物竊案，昨天遭警方拘提到案，還遇上10年前抓他的警官，直嘆有夠衰。

台北市警察局文山第一分局今天召開破案記者會，偵查隊長黃念生指出，台北地區近來發生多起汽車竊盜及車內財物竊案，日前接獲通報後，立即組成專案小組進行調查。

根據警方了解，竊嫌在17日騎乘偷來的機車在台北地區多處犯案，下手目標包括汽車及車內財物等；此外，竊嫌利用竊取到的車內鑰匙、磁卡等物品，再到被害人公司行竊。

竊嫌多採隨機竊取機車，再騎乘贓車，鎖定將名牌包、筆電放置車上的糊塗車主，趁四下無人、迅速敲破車窗行竊，在台北累計犯案至少11件，其中一案還竊取被害人信用卡後到大賣場盜刷，購買價值新台幣4萬9千多元的數位相機。

警方經調閱監視器畫面監看，分析竊嫌騎乘贓車犯案的過程，比對類似手法的慣竊資料，最後鎖定去年才假釋的45歲林姓男子涉有重嫌。

有竊盜前科的林男，因愛用名牌、住豪宅，在10年前，利用乙炔破門闖入一名獅子會會長住家，大舉搜刮逾700萬元財物，為當時台北地區知名的「乙炔大盜」，後經警方緝捕到案後，判刑入獄。

專案小組連日全力偵辦，昨天到位於桃園市的林男住處將他拘提到案，並在他的車內起出名牌包、名牌絲巾和筆記型電腦等贓物。

林男10年前是被時任台北市警察局刑事警察大隊肅竊組長楊坤明緝獲的，昨天到案時，又在警局遇到現在已是文山一分局副分局長的楊坤明，現場大嘆「實在有夠衰」；林男今天已依涉犯刑法竊盜等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。（編輯：陳政偉／黃于）1070522

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