法官澎湖行惹議 呂太郎：鼓勵法官交流

媒體報導高等法院法官團遊澎湖被批花公帑出遊抵進修時數。司法院秘書長呂太郎（前）23日表示，司法院鼓勵不同審級法院的法官交流，所謂「爽玩」是對事情不同的觀點。（中央社檔案照片）

（中央社記者蘇龍麒台北23日電）高等法院法官團遊澎湖，被批花公帑出遊抵進修時數。司法院秘書長呂太郎今天表示，司法院鼓勵不同審級法院的法官交流，交流不一定要正式的，所謂「爽玩」是對事情不同的觀點。



鏡週刊今天報導，高等法院法官團出遊澎湖，除了進行業務經驗交流外，也前往有「澎湖時光隧道」之稱的二崁聚落及池東大菓葉玄武岩等知名景點，活動中均有專業生態及人文解說，這次旅遊不僅公費、公假，在一天半的行程中，參加者可以登錄法官終身學習時數9小時、環境教育時數6小時、在職進修時數40小時，全部行程不到36小時，卻可抵55小時進修時數。



呂太郎上午到立法院司法及法制委員會列席備詢前，被問到相關問題時表示，對於活動內容不了解，但鼓勵所有法院法官，不論同法院、不同法院、不同審級之間的法官，進行法律意見溝通與經驗交流、傳承。



呂太郎說，離開法院找其他地方，拋開嚴肅的工作環境，並沒有不可以，找個適當的地點，看看民情，並沒有不妥，相信對司法是有幫助的。



他表示，相關預算從今年開始編列，因為法官的獨立性很強，法官有時候會封閉在自己的世界，所以鼓勵法官交流。



呂太郎說，人的交流不一定要正式的、像訓話一樣，如果能讓大家輕鬆的環境下，卸下審級不同的坦誠溝通，才是好的交流方式。



他說，交流的形式可以有各種不同的變化，所謂的「爽玩」是對這件事情不同的觀點。



呂太郎說，司法院希望法官走出自己的世界，與其他法官進行審判意見的交流與溝通，也讓司法更接地氣。(編輯：陳永昌)1070523