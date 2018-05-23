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彰化女童疑遭虐打重傷 涉案姨丈收押

發稿時間：2018/05/23 12:56

最新更新：2018/05/23 12:56

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（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）一名5歲女童疑遭照顧者楊姓姨丈虐打，導致顱內出血陷入昏迷，送醫急救仍未脫險，檢方訊後認為楊男涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，向法院聲請羈押，今天裁准。

彰化縣田尾鄉一名5歲女童被姨丈楊姓男子長期毆打，身體有多處新舊傷、肛裂、顱內出血，傷勢嚴重，今天仍在彰化基督教醫院搶救，檢警昨天帶回阿姨、姨丈到案偵訊，深夜訊後聲押姨丈楊姓男子。

女童身體有多處新、舊傷，疑遭鈍器所傷，且有肛裂情形，初步研判可能遭異物插入、性侵害或被打到急性休克導致脫肛，檢警採集檢體送驗。至於楊男接受偵訊時有無坦承性侵害，彰化地方法院檢察署襄閱主任檢察官林漢強說，這部分涉及偵訊內容，不便公開。

彰化地檢署表示，承辦檢察官命警方帶照顧女童的阿姨、姨丈到案偵訊，認為姨丈楊男涉嫌虐打女童，昨天下午帶楊嫌及警局鑑識人員返回現場勘驗，並訊問醫院主治醫師等人，以釐清成傷原因及下手部位及力道。

承辦檢察官偵訊後，認為楊嫌涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，向彰化地方法院聲請羈押，法院今天上午開庭審理，承辦檢察官到庭積極論告，力陳楊嫌涉犯情節及犯後匿證等事實。

彰化地方法院表示，楊男經訊問後，犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，且有串證之虞，准予羈押並禁止接見、通信。

根據彰化縣政府社會處資料，女童的母親和丈夫離婚後，與姊姊一起照顧女童，不過後來女童生母再婚，於是將女童交給姊姊與姊夫照顧。（編輯：唐聲揚）1070523

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