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警遭控設局開毒趴 小隊長記2小過調職

發稿時間：2018/05/23 14:37

最新更新：2018/05/23 15:13

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有媒體報導，新北市汐止警分局偵查隊小隊長陳耀堃105年間為衝績效，教唆盧姓女子設局開毒趴，盧女到偵查隊籌劃時還疑似遇見時任新北市警局少年隊長、現任汐止警分局副分局長的陳耿賢。汐止警分局長林故廷（前）23日出面說明並出示會議簽到紀錄，顯示報導所指時間陳耿賢在他處開會，該段內容為媒體不實指控。中央社記者王朝鈺攝　107年5月23日有媒體報導，新北市汐止警分局偵查隊小隊長陳耀堃105年間為衝績效，教唆盧姓女子設局開毒趴，盧女到偵查隊籌劃時還疑似遇見時任新北市警局少年隊長、現任汐止警分局副分局長的陳耿賢。汐止警分局長林故廷（前）23日出面說明並出示會議簽到紀錄，顯示報導所指時間陳耿賢在他處開會，該段內容為媒體不實指控。中央社記者王朝鈺攝　107年5月23日

（中央社記者王朝鈺新北市23日電）汐止警分局遭控教唆盧姓女子設局在KTV開毒趴，再前往臨檢查獲16名少年。警方表示，涉案小隊長陳耀堃供稱僅提供線民獎金未設局，但因與特定對象接觸未呈報，記2小過調職。

周刊王報導，37歲盧姓女子因涉及毒品案件，曾被陳耀堃逮捕，汐止警分局偵查隊小隊長陳耀堃在民國105年間為了衝績效，匯了2萬元給盧女，要她買毒品，邀請青少年7月29日晚間到KTV開毒趴，汐止警分局當天晚間就在KTV突襲臨檢，當場查獲16人及數種毒品，但僅詹姓少年驗出毒品反應。

報導指出，盧女還到偵查隊籌劃毒趴，陳耀堃向同事拿了少許K他命後，帶盧女到偵查室磨成粉捲了10支K菸，還在走廊碰到時任新北市警局少年隊長、現任汐止警分局副分局長陳耿賢。

對此，汐止警分局長林故廷上午舉行記者會，並出示會議簽到記錄，證實陳耿賢當時人在市府開會，明顯是不實指控，陳耿賢覺得非常冤望和生氣，決定與律師研究後再決定提告對象。

林故廷表示，汐止警分局105年7月間查獲16名少年吸毒移送少年法庭審理，法院為查明幕後毒品提供者，由市警局少年隊偵辦，盧女當時就是由陳耿賢查獲，警方對不法行為絕不寬貸，也不容許同仁用不法手段取得績效。

此外，林故廷說，陳耀堃供稱盧女是他的線民，僅提供線民獎金，其餘部分全部否認，也沒有在偵查隊捲K菸，至於是否涉及偽證等刑責，已將相關證據函送地檢署偵辦，不過，陳耀堃因與治安顧慮人口特定對象接觸未呈報簽准，記2小過調至金山警分局。

同仁表示，警專班第10期畢業的46歲陳耀堃，畢業後就在汐止警分局服務，並在金山警分局升任小隊長，警界服務約25年，工作認真時常犧牲休假回分局辦案，甚至多次自掏腰包付線民費，近年因肅毒績效良好2次獲頒局長茶鼓勵。（編輯：李亨山）1070523

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