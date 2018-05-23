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被控收賄 翁啟惠：絕對不會做這種事

發稿時間：2018/05/23 15:18

最新更新：2018/05/23 15:18

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（中央社記者蕭博文台北23日電）士林地院今天審理浩鼎案，被告前中研院院長翁啟惠受訪表示，檢察官指控他在院長任內主導技轉收取賄賂，「我承受不起」，絕對不會做這種事，指控對他傷害滿大的。

士林地檢署民國106年依貪汙治罪條例收賄等罪嫌起訴翁啟惠，指控台灣浩鼎生技董事長張念慈原本打算以1500張技術股行賄翁啟惠，後改以3000張浩鼎股票行賄，冀求翁協助浩鼎生產醣分子及取得酵素合成法專屬授權。

起訴指出，浩鼎關係企業潤雅公司與中研院簽訂「新一代酵素合成寡糖技術」專屬授權備忘錄，時任院長翁啟惠即指示研究團隊交付醣分子滿足浩鼎公司需求，讓浩鼎人員得以在未簽屬專屬授權契約前取得酵素合成法技術，並將成果攜出中研院供浩鼎使用。

士林地方法院今天傳訊時任浩鼎公司董事李世仁、執行長許友恭出庭作證。翁啟惠當庭表示，不知道有1500張技術股這件事，或許是張念慈自己的想法。

翁啟惠開庭後重申，完全不知道1500張技術股，也表示檢方指控他在院長任內主導技轉、收取賄賂，令他承受不起，他完全沒有參與技轉事務，更何況主導、收賄。

翁啟惠另發表聲明，表示浩鼎從未發行技術股，檢方指的1500張股票從未出土，卻成起訴的關鍵理由，「台灣社會被以訛傳訛的訊息誤導，我像被掐住咽喉般，說什麼聲音都出不去，說什麼大家都刻意捂住耳朵」。

聲明指出，「我對台灣只有無償付出。我的智產權無償奉獻給中研院；中研院10大技轉案中，有6件是本人研發成果。我回台灣只想貢獻所長，為台灣找出路，眼看正要開花結果，卻因本案本人聲譽和產業遭受毀滅性傷害」。

翁啟惠透過聲明重申，技轉層級只到副院長。材料交付是有償且昂貴的新台幣400萬元，簽約付費交材料，身為院長的他從未參與。

聲明最後提到，消失的1500張期約股票從未出土，又來個3000張期約賄賂，你有在聽嗎？台灣社會沒有興趣聽，只相信2年前聽到看到的「貪汙」二個大字！「問我痛心嗎？當台灣社會開始學會傾聽，已經是無限遺憾、無可彌補的傷害換來的結果。」（編輯：張芷瑄/李亨山）1070523

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