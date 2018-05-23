國民黨台南市黨部遭查封 場面一度混亂

台南地方法院23日查封中國國民黨台南市黨部及新營黨部的土地和建物，多名黨籍市議員及黨代表、黨員到場抗議，場面一度混亂，台南市警局部署警力戒備，呼籲在場抗議群眾冷靜。中央社記者張榮祥台南攝 107年5月23日

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南地方法院今天查封中國國民黨台南市黨部及新營黨部的土地和建物，多名黨籍市議員及黨代表、黨員到場抗議，痛斥非法查封，場面一度混亂。



台南地方法院人員下午查封國民黨台南市黨部及新營黨部兩棟建物及土地，台南市警局部署警力戒備，呼籲在場抗議群眾冷靜。



當地院人員進入市黨部張貼查封公告時，抗議群眾湧進破口大罵，高喊抗議，痛批不當黨產處理委員會非法查封，趕盡殺絕，黨籍市議員蔡育輝更伸手想把公告撕下來，及時遭到阻擋。



現場雖一度混亂，但未發生衝突，黨籍市議員就在市黨部門口焚毀大書「黨產會」的布條洩憤。



台南地院行政庭長蔡雅惠表示，台南地院接受台北地院委託執行查封，債權人是國民黨305位黨工，包括工資、退休金、獎金、資遣費等債權，總金額約新台幣5億9443萬元。



另外，債權人不當黨產處理委員會執行金額約8億6481萬元，也由法務部行政執行署台北分署聲請併案執行。



蔡雅惠說，台南地院已於4月11日完成電子查封，今天現場查封，完成張貼封條、調查現況、指界、鑑價初勘等程序。



同時，蔡雅惠表示，市黨部遭查封後，還是可以正常使用，不影響平時辦公，只是不能變賣、移轉或設定抵押等。（編輯：梁君棣）1070523