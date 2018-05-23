彰化女童疑遭虐打 心肺功能衰竭不治

彰化縣一名5歲女童疑遭身為照顧者的姨丈施虐，導致顱內出血陷入昏迷。彰化縣長魏明谷（後中）23日上午前往醫院探視。（彰化縣政府提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 107年5月23日

（中央社記者蕭博陽彰化縣23日電）一名5歲女童疑遭照顧者楊姓姨丈虐打，導致顱內出血陷入昏迷，涉嫌施暴的楊姓姨丈今天上午已被羈押，女童則由醫療團隊全力搶救，但下午仍因心肺功能衰竭不治，傷重辭世。



彰化縣田尾鄉一名5歲女童疑被姨丈楊姓男子長期毆打，身體有多處新舊傷、肛裂、顱內出血，傷勢嚴重，昨天送往彰化基督教醫院搶救，彰基副院長、發言人周志中今天上午接受媒體訪問曾說，女童病情比昨天更差，意識昏迷、瞳孔對光無反應，情況非常不樂觀。



彰基醫療團隊雖然極力搶救，但女童仍傷重不治。周志中說，女童因心肺功能衰竭，於下午4時37分辭世，家屬同意放棄急救；女童的阿嬤與母親陪伴在側，為女童穿上美麗衣服去當小天使。



疑虐童案件受社會關注，彰化縣長魏明谷上午也由周志中陪同，前往彰基兒童醫院加護病房為女童加油打氣，並特別拜託彰基醫療團隊全力搶救，期盼女童能脫離險境，但女童最後仍傷重不治。



女童母親離婚後，與姊姊一起照顧女童，但後來女童生母再婚，將女童交給姊姊、姊夫楊姓男子照顧，女童疑被楊男虐打，彰化地檢署訊後，認為楊嫌涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，向彰化地方法院聲請羈押，法院今天上午裁准羈押禁見。（編輯：張芷瑄）1070523