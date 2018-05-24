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聯結車自撞蘇花山壁 駕駛獲救

發稿時間：2018/05/24 08:40

最新更新：2018/05/24 09:24

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一輛聯結車24日凌晨行駛於台9線蘇花公路142.5公里處（宜蘭南澳武塔）北上路段時自撞山壁，消防局獲報後，立即派遣蘇澳及南澳分隊出動救災人車前往搶救。胡姓駕駛一度受困車內，經搶救後，已送醫治療，沒有生命危險。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 107年5月24日一輛聯結車24日凌晨行駛於台9線蘇花公路142.5公里處（宜蘭南澳武塔）北上路段時自撞山壁，消防局獲報後，立即派遣蘇澳及南澳分隊出動救災人車前往搶救。胡姓駕駛一度受困車內，經搶救後，已送醫治療，沒有生命危險。（宜蘭縣消防局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 107年5月24日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣24日電）一輛聯結車今天行駛於台9線蘇花公路142.5公里處（宜蘭南澳武塔）北上路段時自撞山壁，胡姓駕駛一度受困車內，經警消搶救後，已送醫治療，沒有生命危險。

宜蘭縣消防局凌晨約2時30分獲報，蘇花公路142.5公里處，有一輛北上聯結車自撞山壁後，車頭傾斜45度，胡姓駕駛受困於車內，後方車斗側翻90度，占據南下車道，造成交通單線雙向通車。消防局獲報後，立即派遣蘇澳及南澳分隊出動救災人車前往搶救。

消防局表示，由於當時胡姓駕駛被壓在最下面，現場後方車斗堆積大量貨物，駕駛座車頭側翻，原先調派的小型拖吊車無法吊起，搶救不易，警方後來調派大型吊車協助搶救，並於清晨約7時順利將胡姓駕駛救出，送往羅東博愛醫院醫治。

消防局說，胡姓駕駛腿部撕裂傷，意識清楚，無生命危險，詳細車禍原因由警方調查。（編輯：梁君棣）1070524

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