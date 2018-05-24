貓咪受困引擎室 警民齊力助脫困

新北市新莊區黃城公園後方停車場日前傳出貓咪叫聲，民眾聽到聲音後想要救出貓咪，但打不開引擎蓋，報警協助，並聯繫車主前來。車主打開引擎蓋，民眾拿罐頭引誘貓咪現身，終於讓受困引擎室的貓咪脫身。（翻攝照片）中央社記者林長順傳真 107年5月24日

（中央社記者林長順新北24日電）新北市新莊區黃城公園後方停車場日前傳出貓咪的哀號聲，民眾發現後找警方幫忙，並聯繫車主前來，車主打開引擎蓋，民眾拿罐頭引誘貓咪現身，終於讓受困引擎室的貓咪脫身。



新莊警分局今天表示，黃城公園後方停車場一部黑色自小客車，日前傳出貓咪叫聲，民眾聽到聲音後想要救出貓咪，但打不開引擎蓋，一時不知如何是好，因怕有狀況，急忙報警協助。



新莊警分局中平派出所員警楊旻勳、林松彥獲報，到達現場查看，循著叫聲找到貓咪受困位置，立即聯繫車主前來。



陳姓車主打開引擎蓋，只聞貓聲不見貓影，員警和在場民眾費了一番功夫尋找，過程中也有民眾拿出罐頭來引誘貓咪現身。



此時貓咪突然以飛快速度竄出，在眾人還來不及反應下，貓咪順利脫困，大夥才鬆了口氣。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070524



