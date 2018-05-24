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屏東麟洛鄉前現任鄉長涉貪遭起訴

發稿時間：2018/05/24 12:04

最新更新：2018/05/24 12:45

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zoom in 屏東地檢署24日上午發布新聞稿指出，麟洛鄉前、現任鄉長李新煌及蔡志和（圖）涉及鄉公所工程弊案，合計收受回扣新台幣710萬元，屏東地檢署偵查終結，將兩人與4名相關承包廠商依貪污治罪條例提起公訴。（取自蔡志和臉書）中央社記者郭芷瑄傳真 107年5月24日屏東地檢署24日上午發布新聞稿指出，麟洛鄉前、現任鄉長李新煌及蔡志和（圖）涉及鄉公所工程弊案，合計收受回扣新台幣710萬元，屏東地檢署偵查終結，將兩人與4名相關承包廠商依貪污治罪條例提起公訴。（取自蔡志和臉書）中央社記者郭芷瑄傳真 107年5月24日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）屏東麟洛鄉前、現任鄉長李新煌及蔡志和涉及鄉公所工程弊案，合計收受回扣新台幣710萬元，屏東地檢署今天偵查終結，將兩人與4名相關承包廠商依貪污治罪條例提起公訴。

屏東地檢署上午發布新聞稿指出，李新煌與蔡志和先後擔任麟洛鄉鄉長，而蔡志和在李新煌擔任鄉長期間是鄉公所秘書，從民國102年底至105年9月間預算金額1000萬元至3000餘萬元不等的8項道路類工程採購案，收受黃姓等相關承包商得標工程款5%至15%的回扣賄款，兩人合計收受710萬元。

檢察官將李新煌、蔡志和及黃姓等相關承包商4人分別依貪污治罪條例提起公訴。

屏檢表示，李新煌與蔡志和犯後都已坦承犯行，且已繳回部分犯罪所得377萬元，因此，建請法院考量兩人審理中態度，及如果再繳納剩餘犯罪所得，予以從輕量刑。

其餘涉案鄉公所及廠商相關人員7人，則依政府採購法借牌投標、洩密等罪緩起訴處分，並附加要求捐款給公庫合計92萬元處分金的緩起訴條件。

屏檢表示，這個案件在法務部廉政署南調組提報情資後，展開2年多的調查，去年8月搜索鄉公所及相關廠商，並獲法院裁准收押蔡志和，去年11月再次傳訊李新煌也獲法院裁准收押。（編輯：吳佳穎/唐聲揚）1070524

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