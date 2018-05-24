/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 大創國巨和沛科技鬼蝠魟
>rss

彰化女童疑遭虐打死亡 彰檢相驗查死因

發稿時間：2018/05/24 12:13

最新更新：2018/05/24 12:13

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）彰化縣一名5歲女童疑遭受託照顧者姨丈楊姓男子虐打，女童昨天傷重不治，彰化地檢署今天率同法醫師相驗後排定解剖期程，查明女童死因及生前遭虐待情形。

彰化縣田尾鄉一名5歲女童疑被24歲姨丈楊姓男子長期毆打，身體有多處新舊傷、肛裂、顱內出血，傷勢嚴重陷入昏迷，雖然彰化基督教醫院極力搶救，但女童仍因心肺功能衰竭，昨天下午4時37分死亡，家屬同意放棄急救。

彰化地檢署表示，承辦檢察官得知，立即指示司法警察將女童遺體移往殯儀館，今天上午率同法醫師相驗後排定解剖期程，以查明女童死因及生前遭虐待情形，，並請犯罪被害人保護協會積極聯繫並慰撫死者家屬，以確保被害人權益。

女童遭虐打死亡案件，引起社會大眾關注，女童的20多歲生母、生父、阿姨、姨丈楊姓男子，及年約50歲的女童外婆等人的家庭關係，都被網友放大檢視，感嘆真是「小孩養小孩」，還有網友去女童外婆的臉書（Facebook）留言調侃，她（女童外婆）的3歲兒子千萬不要給楊男照顧。

彰化地檢署22日透過與彰化縣政府社會處建立的兒虐、家暴案件聯繫平台，獲報田尾鄉發生5歲女童遭照顧者姨丈楊姓男子虐待案件，指派檢察官蔡勝浩指揮警方偵辦，當天返回現場完成蒐證後，向彰化地方法院聲押楊姓犯嫌，昨天裁准羈押禁見。（編輯：張芷瑄）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP