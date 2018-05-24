彰化女童疑遭虐打死亡 彰檢相驗查死因

（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）彰化縣一名5歲女童疑遭受託照顧者姨丈楊姓男子虐打，女童昨天傷重不治，彰化地檢署今天率同法醫師相驗後排定解剖期程，查明女童死因及生前遭虐待情形。



彰化縣田尾鄉一名5歲女童疑被24歲姨丈楊姓男子長期毆打，身體有多處新舊傷、肛裂、顱內出血，傷勢嚴重陷入昏迷，雖然彰化基督教醫院極力搶救，但女童仍因心肺功能衰竭，昨天下午4時37分死亡，家屬同意放棄急救。



彰化地檢署表示，承辦檢察官得知，立即指示司法警察將女童遺體移往殯儀館，今天上午率同法醫師相驗後排定解剖期程，以查明女童死因及生前遭虐待情形，，並請犯罪被害人保護協會積極聯繫並慰撫死者家屬，以確保被害人權益。



女童遭虐打死亡案件，引起社會大眾關注，女童的20多歲生母、生父、阿姨、姨丈楊姓男子，及年約50歲的女童外婆等人的家庭關係，都被網友放大檢視，感嘆真是「小孩養小孩」，還有網友去女童外婆的臉書（Facebook）留言調侃，她（女童外婆）的3歲兒子千萬不要給楊男照顧。



彰化地檢署22日透過與彰化縣政府社會處建立的兒虐、家暴案件聯繫平台，獲報田尾鄉發生5歲女童遭照顧者姨丈楊姓男子虐待案件，指派檢察官蔡勝浩指揮警方偵辦，當天返回現場完成蒐證後，向彰化地方法院聲押楊姓犯嫌，昨天裁准羈押禁見。（編輯：張芷瑄）1070524