男子闖中市診所砍人 牙醫師遭割頸亡一女命危[更新]

台中一家牙醫診所今天下午傳出砍人案，警方在現場拉起封鎖線。 中央社記者趙麗妍攝 107年5月24日

（中央社記者趙麗妍台中24日電）33歲賴姓男子今天持刀闖入台中一家牙醫診所，疑要找擔任助理的妹妹借錢，因找不到人，竟持刀砍人，牙醫師因頸動脈遭割斷，搶救不治，另名護理師搶救中，警方噴灑辣椒水將賴男制伏。



台中市第三警分局今天下午接獲民眾報案，南區建成路一家牙醫診所，有男子持刀闖入傷人，警方到場時，賴男已持刀攻擊牙醫診所內的人，1名牙醫師及2名護理師遭砍傷，緊急送醫。



正義派出所長張竣詒指出，員警到場後，先是口頭告誡賴男，要求他放下手中刀子，情緒不穩的賴男仍持刀揮舞，警方朝著他的臉噴灑辣椒水，將他制伏後帶回警局偵訊。



警方調查，賴男家屬稱賴男患有精神疾病，在各醫院都有就醫紀錄也領有身障手冊，因賴男近日精神狀況不佳，賴父曾告誡女兒要小心。



警方指出，事發前，賴男妹妹得知哥哥要到診所，她先行躲到牙醫診所內另間辦公室躲避，因見不到妹妹，賴男竟拿出折疊刀揮向現場醫護人員，55歲王姓牙醫師、25歲翁姓護理師頸動脈遭割傷，現場民眾趕忙通報消防局，將2人送醫。



中山醫大附醫表示，55歲的王姓牙醫師到院時已無生命徵象，經全力搶救後，因頸動脈遭割斷、氣管破裂、食道部分破裂，下午4時34分宣告不治。



院方指出，25歲的翁姓女護理人員，到院前已休克，因為右鎖骨下動脈斷裂、部分氣管破裂，緊急送開刀房手術中，還未脫險。



院方表示，43歲的羅姓女護理人員傷勢較輕微，左頸有0.5公分撕裂傷，經擦藥包紮後，已無大礙。



賴男遭警帶回派出所偵訊，他坦承犯行後，訊後，警方將依殺人罪嫌移送偵辦。（編輯：李錫璋）1070524