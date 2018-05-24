/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統測大創國巨和沛科技
>rss

酒店少爺坐霸王車遭通緝 北上求職被逮

發稿時間：2018/05/24 16:31

最新更新：2018/05/24 17:28

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
巫姓男子（中）有詐欺、竊盜、搶奪及逃兵前科，擔任酒店少爺卻收入不穩，多次坐霸王車，日前因詐欺案遭通緝而四處躲藏，未料北上和朋友聚會找工作時，意外遭警方查獲送辦。（台北市刑事警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年5月24日巫姓男子（中）有詐欺、竊盜、搶奪及逃兵前科，擔任酒店少爺卻收入不穩，多次坐霸王車，日前因詐欺案遭通緝而四處躲藏，未料北上和朋友聚會找工作時，意外遭警方查獲送辦。（台北市刑事警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真　107年5月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）41歲巫姓男子擔任酒店少爺卻收入不穩，多次坐霸王車甚或向司機說謊借錢落跑，日前因詐欺案遭通緝而四處躲藏，未料北上和朋友聚會找工作時，意外遭警方查獲送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，特勤中隊中隊長李獻瑞率隊員莊可翔於22日晚間8時許進行大同區複式巡邏勤務，見台北轉運站內售票處前有名男子行跡可疑，神情緊張並四處張望，便上前盤查。

經查41歲的巫男有詐欺、竊盜、搶奪及逃兵前科，他在接受盤問過程中，不斷裝聾且推託回應，最後在李獻瑞耐心盤查後，巫男才坦承自己因詐欺案被通緝。

根據警方調查發現，巫男的犯罪手法，是多次以無線電向計程車行叫車，並以內塞空瓶或磚塊的水果紙箱偽裝成行李，待搭車到目的地後，再向司機謊稱要找朋友，請司機等他並開口借錢，多名司機信以為真遭騙，受害金額從新台幣數百元到上萬元不等。

巫男到案後坦承，自己從事酒店少爺工作，因收入不穩，只能靠微薄薪水度日，日前又因詐欺案遭通緝，所以才四處躲避警方查緝，當天北上找朋友聚會順便尋覓有無工作機會，正要購票南下卻被警方查獲。

警方將巫男帶回偵辦後，分別解送台北地檢署及台中地檢署歸案。（編輯：劉政權）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP