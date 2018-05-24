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台菲警方攜手 在台緝獲菲國通緝要犯

發稿時間：2018/05/24 16:57

最新更新：2018/05/24 16:57

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（中央社記者黃麗芸台北24日電）台、菲警方攜手合作，歷經近3週跟監埋伏，昨天在屏東縣東港鎮逮捕涉及謀殺和槍械案的菲南地區市議員，詢後將依違反入出國移民法移送檢方偵辦，並持續追查在台接應同夥。

警政署刑事局今天針對「緝獲菲律賓重大槍毒及謀殺案通緝要犯」一案進行說明，國際刑警科隊長林岳賢表示，今年4月30日接獲菲律賓警察總署緝毒總隊請求，協緝被菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）列為重大毒品要犯的瑞卡度．帕洛吉諾格（Ricardo Parojinog）及其妻2人。

依據菲國提供情資顯示，帕洛吉諾格是菲南地區幫派「庫拉東．巴雷冷」（Kuratong Baleleng）的首腦，同時也是菲南地區城市的現任市議員，因涉非法槍械、謀殺等案遭菲國通緝。

此外，帕洛吉諾格在菲國毒品戰爭行動（Drug War）中，名列杜特蒂涉毒政客名單並懸賞500萬披索查緝，約為新台幣315萬元，是菲國警方最高價值查緝對象。

經查，帕洛吉諾格遭通緝後偷渡到台灣躲藏，他的妻子也曾兩度來台短暫探視。

刑事局在接獲菲方情資後，立即啟動調查搜尋，由於有情資指出帕洛吉諾格的妻子曾來台相會，雙方約在高雄的飯店見面，依此線索進行追查，並報請屏東和高雄地檢署指揮。

經警方跟監、埋伏近3週後，在5月22日查明帕洛吉諾格的藏匿住所，並於昨天晚間在屏東縣東港鎮明德路上的民宅將他緝獲到案。

現場警方持搜索票進行搜索，查獲偽造的菲國證件兩張和兩支手機。

帕洛吉諾格到案後坦承，是在去年10月以20萬披索代價搭漁船偷渡來台，隨後就藏身在屏東縣東港鎮上的一處民宅，且晝伏夜出以躲避查緝。

全案詢後依違反入出國移民法移送屏東地檢署偵辦，另持續追查帕洛吉諾格在台接應共犯等人，包括台籍和菲律賓籍者都有。（編輯：陳政偉/李錫璋）1070524

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