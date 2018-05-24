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高雄惡火3死 許立明：加強防災能量

發稿時間：2018/05/24 17:14

最新更新：2018/05/24 17:14

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（中央社記者陳朝福、王淑芬高雄24日電）高市一處鐵皮隔間出租雅房今天清晨發生3死火警。代理市長許立明聞訊後立即由行政院會趕返高雄，邀集消防等單位召開緊急應變會議，指示加強防災能量、避免憾事發生。

火場位於壽山下的鼓山區鼓山三路窄巷內，為2層樓建築，高雄市消防局救災人員趕抵現場立即搭接多條水線共約200公尺才得以進入灌救，撲滅火勢後搜尋找到燒得面目全非的3人。

許立明表示，這處為巷弄狹小的老舊社區，因此消防水線不易深入，已指示市府團隊清查壽山周邊及高市類似有災防疑慮和救災動能不足的區域，並邀集自來水公司共同會勘，將增設消防水栓等消防設備；另由區公所盤點社區住戶總數，由市府出資裝設住宅用火災警報器、舉辦防災演習，希望能及早警戒、爭取逃生機會。

許立明並指示市府團隊發放慰助金，全力提供後續協助。由於當地社區房舍老舊危險，他也請相關單位徹查都市計畫等，以加速老舊社區更新改造，同時增加住戶的互動與連結；時序進入炎夏，夏季用電量高，容易造成電線走火，居家務必檢視線路、重視用電安全。

高雄市府違建隊指出，火警發生地點鼓山三路51巷57弄50號，土地為國有財產署所經管的土地，經調閱民國70年的空照圖，建物即已存在但未有合法執照，依「建物拆除執行要點」，不屬優先拆除對象，附近也多為狀況相同的建物，違建隊將會行文要求權責單位國有財產署協調處理。

國有財產署南區分署副分署長黃淑燕表示，個案承租人自96年起承租國財署土地至108年，國財署將會清查並處理土地問題。(編輯:孫承武)1070524

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