古董商染毒變毒販 北上首次交易就被逮

高雄古董商凌姓男子運用網路販毒牟利，在女友陪同下攜帶大量毒品北上交易，卻遭已掌握情資的警方當場逮捕送辦。（台北市大同分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 107年5月24日

（中央社記者黃麗芸台北24日電）高雄古董商凌男因經商不利而染上吸毒惡習，竟想透過販毒獲利，利用網路尋找買家，在女友陪同下攜帶大量毒品首次北上交易，卻遭已掌握情資的警方當場逮捕送辦。



台北市警察局大同分局今天召開破案記者會表示，日前接獲線報指38歲凌男運用網路販毒牟利，立即由警備隊、轄下重慶北路派出所及延平派出所組成專案小組進行偵辦。



經專案人員經一段期間查訪及過濾網路情資，在昨天見時機成熟，趁凌男準備外出進行毒品交易時，一舉查獲凌男及32歲辜姓女友兩人。



現場還起獲內含第三級毒品愷他命的毒咖啡包500包、毛重1553公克等贓證物。



根據警方調查發現，凌男平日在高雄經營古董買賣維生，卻因近年大環境景氣不佳，導致經濟壓力沉重，他在近期竟染上吸食第三級毒品愷他命的惡習，因為覺得販毒可獲取暴利，便利用網路刊登販毒訊息。



凌男和毒品下游談妥交易價格後，即便交易地點遠在大台北地區，他仍在辜女陪同下帶著大量毒品北上交易，未料首次販毒就被逮。



凌男到案後表示，對於愚行後悔不已，並說再也不敢從事違法行為。



全案詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢署偵辦。（編輯：吳佳穎／黃于）1070524