國民參審模擬法庭 花蓮地院登場

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）「國民參與刑事審判法」草案2017年11月公布後，花蓮地方法院今天舉辦國民參與刑事審判模擬法庭活動，選定「殺人未遂」案件為案例，希望透過民眾參與審判，瞭解法官審案的角度，增進人民對司法的瞭解及信賴。



花蓮地方法院院長劉嶽承指出，過去引發爭議的司法判決中，「與社會脫節」常為受到詬病的原因之一。因此司法院大力推動的國民參審制度，就是要讓來自各階層、各族群的國民，都有機會提供生活經驗及價值判斷，使法院的判決更貼近當地人民的法律情感。



這次模擬法庭選定「殺人未遂」案件為模擬案例，審判程序進行以司法院「國民參與刑事審判法」草案為操作範本，由不具法律背景的國民法官參與審判，希望能迅速集中爭點、將證據及待證事實連結，並避免預斷，情感偏誤，維護審判公正性。



花蓮地院國民法官候選名冊由花蓮縣政府推薦，另由地院主動向外招募組成。



模擬法庭由候選名單中，選出6名正選國民法官，2名備位國民法官，與地院3名法官共同組成合議庭，讓人民也可坐上審判台實際進行審判，由國民法官參審的審理程序完結後，進入評議。



職業法官及國民法官在評議時「票票等值」，評議時只要有6票以上認為被告有罪，且其中至少一票是職業法官投的，那麼被告就會被判有罪，刑期則由全體法官過半數意見決定。



被選為正選國民法官的游景文，今年73歲是自耕農，常看電視、報紙關心時事。他希望將來「國民參與刑事審判法」實施後，讓審判更公平。（編輯：劉政權）1070524