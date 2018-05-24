/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索統測大創國巨

布吉納法索斷交 中華民國邦交國降至18國

>rss

國民參審模擬法庭 花蓮地院登場

發稿時間：2018/05/24 18:41

最新更新：2018/05/24 18:41

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）「國民參與刑事審判法」草案2017年11月公布後，花蓮地方法院今天舉辦國民參與刑事審判模擬法庭活動，選定「殺人未遂」案件為案例，希望透過民眾參與審判，瞭解法官審案的角度，增進人民對司法的瞭解及信賴。

花蓮地方法院院長劉嶽承指出，過去引發爭議的司法判決中，「與社會脫節」常為受到詬病的原因之一。因此司法院大力推動的國民參審制度，就是要讓來自各階層、各族群的國民，都有機會提供生活經驗及價值判斷，使法院的判決更貼近當地人民的法律情感。

這次模擬法庭選定「殺人未遂」案件為模擬案例，審判程序進行以司法院「國民參與刑事審判法」草案為操作範本，由不具法律背景的國民法官參與審判，希望能迅速集中爭點、將證據及待證事實連結，並避免預斷，情感偏誤，維護審判公正性。

花蓮地院國民法官候選名冊由花蓮縣政府推薦，另由地院主動向外招募組成。

模擬法庭由候選名單中，選出6名正選國民法官，2名備位國民法官，與地院3名法官共同組成合議庭，讓人民也可坐上審判台實際進行審判，由國民法官參審的審理程序完結後，進入評議。

職業法官及國民法官在評議時「票票等值」，評議時只要有6票以上認為被告有罪，且其中至少一票是職業法官投的，那麼被告就會被判有罪，刑期則由全體法官過半數意見決定。

被選為正選國民法官的游景文，今年73歲是自耕農，常看電視、報紙關心時事。他希望將來「國民參與刑事審判法」實施後，讓審判更公平。（編輯：劉政權）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP