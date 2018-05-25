遭虐死女童解剖 殯儀館外不明人士聚集

（中央社記者吳哲豪彰化25日電）彰化5歲女童遭虐死，昨晚誤傳涉嫌打死女童的楊男獲交保，200多名民眾包圍派出所揚言要找人，還前往楊男住處砸東西，今早檢警安排解剖女童遺體，仍有不明人士聚集殯儀館外。



彰化縣田尾鄉一名5歲女童原本由阿姨及姨丈照顧，不過，日前女童卻因為傷重送醫，醫師發現女童的頭蓋骨破裂，顱內出血，身上有多處瘀傷，23日因傷重不治，檢警詢問阿姨與姨丈後，將姨丈楊男依殺人罪嫌移送聲請羈押獲准。



昨天晚上誤傳出楊男獲得交保的消息，有200多名民眾前往楊男的住處，說要「討公道」，楊母擔心人身安全，趕緊到田尾分駐所要求警方保護，群眾也跑到派出所外叫囂、放鞭炮，也有人利用臉書進行直播，號召大家來為小妹妹討公道。



有一名參與活動的民眾接受媒體詢問時自稱，大家都是看不下去小妹妹被凌虐，有的人是從台南、嘉義來的；至於分駐所看到人越來越多，員警也勸離群眾，但離開的民眾不死心，轉到楊男住處，跨越警方拉出的封鎖線砸東西，直到今天凌晨才離開。



檢警安排今天上午在彰化市立殯儀館相驗女童的遺體，不過，檢察官到場之前，殯儀館外的大埔路就已有零星民眾聚集，警方也派出員警前往現場，以防意外發生。（編輯：梁君棣）1070525