翁上山採草藥 疑失足墜落山谷死亡

（中央社記者黃國芳嘉義縣25日電）嘉義縣劉姓老翁昨天上山採草藥，疑摔落深約100公尺的山谷，被救起時，因重創頭部，已明顯死亡，救護人員交由家屬及警方處理；原因待警方調查。



嘉義縣消防局昨天深夜11時11分接獲報案，竹崎鄉仁壽村塘湖古道附近有民眾失足墜谷需救援，立即調派第三大隊竹崎分隊前往搶救。



竹崎分隊小隊長林順立受訪指出，前往現場道路狹小，救護車無法直接抵達，還轉搭四輪傳動的小貨車前往，相關救災器材均需利用人力背負及接駁，現場深約100公尺的山谷，且陡坡約有75度。



消防人員立即架設繩索，半爬半走穿越竹林及茶園處，才接觸到摔落山谷的民眾，但已頭顱破裂，明顯死亡，現場利用軟式擔架加上繩索，將65歲的劉姓死者拉上平面道路，交由家屬及員警處理。



嘉義縣警察局竹崎分局仁壽派出所長劉文忠今天受訪表示，死者住在仁壽村，昨天下午與友人在住家泡茶後，便上山採草藥，一直到晚上，老翁沒返家，他的友人上山尋找，才發現老翁墜谷，隨即聯繫老翁家屬到場，直到深夜才通報派出所處理。



劉文忠表示，死者友人指當時過於緊張，才沒有第一時間報警，死者家屬並無異議，今天將由檢警進行相驗，釐清原因。（編輯：梁君棣）1070525