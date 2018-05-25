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印尼人蛇吸血同鄉 雲林瓦解不法集團送辦

發稿時間：2018/05/25 12:03

最新更新：2018/05/25 13:09

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印尼人蛇吸血同鄉，主嫌張姓外配（中）透過印尼蛇頭招募來台工作者，申請不能合法工作的觀光簽證，又苛扣工資，至今已有6名被害人。（雲林專勤隊提供）中央社記者葉子綱傳真 107年5月25日印尼人蛇吸血同鄉，主嫌張姓外配（中）透過印尼蛇頭招募來台工作者，申請不能合法工作的觀光簽證，又苛扣工資，至今已有6名被害人。（雲林專勤隊提供）中央社記者葉子綱傳真 107年5月25日

（中央社記者葉子綱雲林縣25日電）印尼人蛇吸血同鄉，主嫌張姓外配透過印尼蛇頭招募來台工作者，申請不能合法工作的觀光簽證，又苛扣工資，雲林檢方指揮移民署雲林專勤隊瓦解集團，逮捕主嫌及成員3人送辦。

內政部移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊發布新聞，副隊長邱國志指出，警方日前移交多名以觀光簽證入台逾期居留的印尼外僑，經追查發現，是由一名張姓印尼外配的人蛇集團招募來台「假觀光，真剝削」。

雲林地檢署檢察官陳祥薇指揮移民署雲林專勤隊及憲調警組成專案小組偵辦，昨天持搜索票及拘票，在彰化一處工廠及主嫌張姓外配住家等地，分別查獲張嫌、3名成員、手機、帳冊等物與被害人。

專案小組調查，張姓印尼外配嫁來台灣近10年，家庭不睦與生病丈夫分居，在彰化開設雜貨店，為了賺錢，去年起以每人新台幣10萬元代價，招募同鄉來台工作，至今已有6名被害人。

調查發現，人蛇集團將印尼同鄉招募來台後，住在公墓旁貨櫃屋，從事棧板拔釘工作，居住環境惡劣，還苛扣工資，若有索討，就以通報警方抓人驅趕，致使被害人流落在外，遭警方攔查，發現逾期居留，交由移民署處置。

邱國志說，被害人在雲林專勤隊製作筆錄時，談到變賣家產來台，希望多賺點錢，豈知被人蛇集團欺騙，寄居貨櫃屋，從事低劣工作，還被苛扣工資，回想起來當場落淚。

邱國志表示，全案以違反人口販運防制法及就業服務法罪嫌，移送雲林地檢署偵辦，並擴大追查是否有其他共犯及涉嫌情事。（編輯：梁君棣）1070525

內政部移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊25日宣布偵破「假觀光，真剝削」人蛇集團，查獲主嫌張姓印尼外配，透過印尼蛇頭招募來台，從事棧板拔釘工作，並苛扣工資，全案依法送辦。（雲林專勤隊提供）中央社記者葉子綱傳真 107年5月25日內政部移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊25日宣布偵破「假觀光，真剝削」人蛇集團，查獲主嫌張姓印尼外配，透過印尼蛇頭招募來台，從事棧板拔釘工作，並苛扣工資，全案依法送辦。（雲林專勤隊提供）中央社記者葉子綱傳真 107年5月25日
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