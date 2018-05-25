查賄小組揭牌 鐵腕掃除賄選歪風

（中央社25日綜合報導）因應年底選舉，基隆、澎湖等地檢署今早紛為「查察賄選及暴力執行小組」揭牌，將嚴密查察各類選舉情資，以鐵腕徹底掃除賄選歪風。



基隆地檢署今天舉行反賄選揭牌，有別其他制式記者會，檢方用最節省方式以「抹布」擦拭寫在白板上的「金錢、暴力、賭盤」字樣，期盼民眾發揮抹布精神，勇敢檢舉「髒汙」。



基隆地檢署檢察長陳宏達受訪表示，今年反賄選宣導地檢署沿用過去資料，以最小的成本但希望能深植人心，今天才會選用「抹布」，希望民眾能「拾起抹布，擦亮社會」。



陳宏達指出，期盼民眾面對賄選和暴力，能勇敢站出來檢舉，撥打檢舉賄選熱線0800-024-099按4，發揮「抹布」精神，看到社會有任何的髒汙拿起抹布立刻清除。



澎湖查察賄選及暴力執行小組今天由高雄檢察分署檢察長楊治宇、澎湖縣警局長賈樂吉、調查站副主任李泰炫、地檢署檢察長鄭鑫宏與主任檢察官劉仕國及澎湖縣政府政風處長邱盛林等人共同揭牌，象徵正式展開年底公職人員選舉查察賄選等工作。



楊治宇表示，查察賄選及暴力執行小組揭牌，正式向賄選宣戰，年底選戰中將賄選、幽靈人口與暴力介入選舉，列為查察的重點。



金門地方檢察署查察賄選及暴力執行小組揭牌儀式，由福建高等檢察署金門檢察分署檢察長鄭文貴、福建金門地方檢察署檢察長徐錫祥和主任檢察官陳彥章、金門縣警察局長劉耀欽、福建省調查處秘書長陳志興及金門縣政府政風處長陳治平共同主持，地區各司法警察機關也派員觀禮，以具體行動表達檢警調政風對查察賄選工作的重視。（編輯：李亨山）1070525