台泰警合作掃蕩詐騙 34台籍車手遭逮

（中央社記者劉建邦台北25日電）台警「斬手行動」延伸國外，刑事局和泰國警方合作緝獲詐騙提款車手，並同步掃蕩，分別在台灣和泰國共逮捕34名台籍車手，昨緝獲2名主嫌。歹徒假檢警詐騙，逾百泰國民眾受害。



刑事局今天召開破案記者會，國際刑警科隊長楊國松表示，去年9月下旬，有台灣籍提款車手連續在泰國當地到ATM提領贓款被捕，因犯案頻率異常引起台、泰警方注意，泰方啟動「台泰共同打擊跨國經濟及相關犯罪協議」，刑事局透過駐泰國聯絡組提供相關情資，並報請台南地檢署偵辦。



警方掌握情資後，通報泰國警方，陸續在今年1月及5月22日收網拘提犯嫌到案，刑事局在台灣共逮捕21名車手，泰國警方在當地逮捕13名台籍車手，這也是台泰首次大規模同步進行掃蕩。



楊國松說，經布線查緝，發現詐騙集團主嫌是有毒品前科25歲黃姓男子和22歲林姓男子，透過情資得知2人昨天要從高雄搭機赴韓國，專案小組立即到場埋伏，並順利逮人。



他表示，以黃姓和林姓男子為首的詐騙集團，透過假檢警方式詐騙，專騙泰國民眾，被害人數共上百人，詐騙得手金額仍在持續清查。



刑事局也在詐騙集團據點搜出手機、電腦主機、旅行社旅客開票紀錄、現金新台幣173萬6800元、手機13支、信用卡22張等證物。



刑事局說，泰方重視兩國共打成果，指派泰國皇家警察觀光警察總局副總局長兼打詐中心執行秘書警少將蘇拉契率調查團來台參加專案會議。也呼籲詐欺罪已改為一罪一罰，刑責最重可合併累加至30年，希望民眾不要輕易觸法。（編輯：吳佳穎/李亨山）1070525