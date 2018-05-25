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中市牙醫診所遭砍女助理 搶回一命

發稿時間：2018/05/25 14:08

最新更新：2018/05/25 14:08

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市一家牙醫診所昨天發生兇殺案，牙醫師不幸慘死，2名女助理受傷，其中重傷的翁姓助理，中山醫學大學附設醫院今天表示，經開刀手術後生命徵象暫時穩定，但仍未脫離險境。

33歲的賴姓男子昨天下午持刀前往位於台中市南區的牙醫診所，準備跟在牙醫診所服務的助理妹妹要錢，由於妹妹事先接獲父親警告躲起來，賴男找不到妹妹轉而持刀砍傷王姓牙醫師及兩名女助理，3人都被送往中山醫學大學附設醫院大慶院區救治，牙醫師因為頸動脈被砍斷，經搶救後仍宣告不治。

兩名被砍傷的女助理，其中25歲翁姓助理到院時已呈休克狀態，而43歲羅姓女助理則傷勢輕微，左頸有0.5公分撕裂傷，經醫院擦藥包紮後已返家。

被砍傷一度命危的的翁姓助理，經過手術後已送進加護病房觀察中，還未脫離險境，中山醫學大學附設醫院大慶院區胸腔外科醫師黃旭志表示，翁女昨天到院時呈現休克狀態，身上有6處穿刺刀傷，其中較致命的是頸部撕裂傷造成氣管破裂、右前胸撕裂傷造成右鎖骨下靜脈及動脈出血。

黃旭志指出，翁女因為刀傷造成頸部及胸部大量出血，其中右前胸傷口大量湧出鮮血，經過直接壓迫止血及大量輸血，而氣管損傷部分則從破裂氣管插管維持呼吸道，在搶救過程中，還遇過幾次壓胸急救，最後才送進開刀房進行手術，終於靠著手術治療將傷者救回來，目前生命徵象暫時穩定，但大量失血後可能會出現一些併發症，後續需要密切觀察。（編輯：卞金峰）1070525

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