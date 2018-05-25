/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

公營事業移轉民營年資結算 大法官：合憲

發稿時間：2018/05/25 19:11

最新更新：2018/05/25 19:11

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者蕭博文台北25日電）中華電信民營化後，超過萬名留用員工不滿公務員年資被結清，認為相關條例違憲而聲請釋憲。大法官會議認為，條例規定並未牴觸憲法服公職權、平等權，今天做出合憲解釋。

這件司法院釋字第764號解釋的聲請人包括張姓男子等中華電信員工及繼承人共1萬3564人。司法院表示，這是史上單一案件聲請人數最高的紀錄。

司法院新聞稿指出，交通部電信總局於民國85年改制為新制的交通部電信總局及國營中華電信公司，國營中華電信又於94年8月12日轉為民營，選擇留任的員工因此喪失公務人員身分。

張姓男子等人認為，公營事業移轉民營條例第8條第3項前段規定，移轉民營後的留用人員，必須於移轉當日結算原有的公務人員年資，侵害憲法保障的服公職權、平等權及比例原則。

大法官會議認為，公營事業是具有高度政策性目的的國家行政，當政策變更或目的達成，事業即可能變更或消滅，公營事業人員不能期待與國家維持永久的服勤關係，公營事業轉換過程若有過渡條款、緩和措施且目的正當，即不牴觸比例原則、平等原則。

新聞稿指出，中華電信民營化結算原有員工年資，是為了釐清新舊事業主對員工的責任，提升民營化參與者的意願，顯然是為了追求公共利益，目的正當。

此外，中華電信移轉民營時，若已符合退休規定者，則適用民營化前的退休金規定，對符合退休規定者的權益並無影響，若不願留任，則依勞動基準法退休金規定辦理離職，但不受年齡與年資限制。

大法官會議認為，相關條例已對年資結算採取適度補償、緩和措施，未牴觸憲法比例原則、公職權保障、平等權保障等規定，宣告合憲。（編輯：張銘坤）1070525

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP