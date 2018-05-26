嘉榮護理師身中6刀 凶嫌是同院離職照服員

（中央社記者江俊亮嘉義市26日電）嫁到台灣的54歲大陸籍王姓婦人，昨晚持刀攻擊嘉義榮民醫院蔡姓護理師，造成23歲女護理師身中6刀，手術後住加護病房觀察。院方調查，凶嫌王女是嘉榮護理之家離職照服員。



台中榮民總醫院嘉義分院副院長王立敏受訪表示，王姓婦人是嘉榮附設護理之家的離職照服員，曾有精神科就醫紀錄，她的丈夫因病住在醫院附設護理之家；王女昨晚前往探視丈夫後，竟持刀前往治療室砍傷護理師。



他說，案發在昨晚7時20分左右，當時蔡姓護理師在護理之家治療室值班，王女持一把長約12公分的水果刀朝蔡姓護理師頸部、身上猛砍；醫院保全人員發現後，立即將王婦制伏，並將蔡姓護理師送到急診室搶救。



王立敏指出，蔡姓護理師身上共有6處刀傷，包括頸部2刀、胸部1刀、左右手臂各1刀，右手虎口有刀刃傷，經手術搶救後，已住進加護病房觀察。



他說，蔡姓護理師到院服務一年多，從未與病患發生過衝突。同事表示，蔡姓護理師與王女、王女的丈夫都是第一次接觸，不可能發生任何仇恨或恩怨，因此王女行兇動機仍待進一步調查。



嘉義市警察局第一分局竹園派出所長呂坤林表示，警方將王姓婦人逮捕後，扣得犯罪兇刀1把，但王女被捕後，情緒激動，語無倫次，且拒絕夜間偵訊，因此相關案情仍待釐清。（編輯：施燕飛）1070526