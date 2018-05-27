典寶溪偷倒廢油逮正著 高市用攔油索防污

（中央社記者程啟峰高雄27日電）許姓男子昨天在高市大社區典寶溪上游支流附近水溝偷倒廢油被逮個正著，移送法辦，高市環保局漏夜在現場施放攔油索防堵廢油流入典寶溪，將視許男訊後結果，再展開後續清理作業。



典寶溪上游支流位於大社區嘉誠路國道10號出口附近水溝，昨天深夜遭偷倒廢油，經現場檢測廢油屬有害事業廢棄物，違反廢棄物清理法規定，當場被捕的許男無廢棄物清除處理許可又任意棄置有害事業廢棄物，環保局連夜通知環保警察接手偵訊。



環保局今天表示，凌晨0時53分接獲岡山警分局通報當場查獲許男於大社區嘉誠路上一處水溝偷倒廢油。許男當時駕駛一輛貨車運載約700公升廢油，被查獲時車上兩桶剩餘廢油共剩380公升，初估偷倒廢油量約320公升。



許男指出，廢油來源是車床切削油、機油等，他無廢棄物清除許可，也無能力處理廢油，於是將廢油偷倒入溪。



環保局表示，許男未取得廢棄物清除處理許可，從事廢棄物清除處理，已違反廢棄物清理法規定。現場採集水體中的廢油水pH值1.50，車上剩餘的兩桶廢油其pH值分別為1.83及1.62，都小於2，屬有害事業廢棄物，全案依違反廢棄物清理法，連夜將人交由環保警察偵訊。



高市環保局環境稽查科長馬振耀指出，全案將待檢警偵辦釐清後再進一步裁罰，後續將要求許男將現場油污清除。



他又說，環保局第一時間已在現場水溝施放攔油索防範廢油流入典寶溪，待許男完成司法偵訊後要求他清除現場油污，若許男遭羈押或無力清除，環保局將先行清除現場油污，費用再向許男求償。（編輯：李錫璋）1070527