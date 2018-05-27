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苗栗市長登龜山島熱昏 退役蛙人揹下山

發稿時間：2018/05/27 18:42

最新更新：2018/05/27 18:42

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣27日電）苗栗市長邱炳坤25日到宜蘭龜山島登頂，但下山途中疑因體力不足加上天氣熱暈倒，幸好當時有兩名壯漢與一名退役蛙人輪流將他揹下山，並以快艇急送烏石港醫院，救治後無礙。

龜山島401高地步道共有1706個階梯，海拔401公尺的最高點視野遼闊，可眺望島上美麗風光與太平洋美景。

邱炳坤於24日、25日率公所主管到宜蘭縣參訪，25日率團攀登龜山島401高地步道，但他在下山途中疑似體力不支，加上當時天氣炎熱，一度暈倒，所幸當時被人輪流揹下山，再經由快艇緊急送往宜蘭就醫，之後沒有生命危險。

在揹著邱炳坤下山的3人中，有一名退役的海陸蛙人張正穆，他因在救援時只穿著海陸虎斑紋的四角短褲，強壯身材及古銅色肌膚，格外引人注目。

「差點死在龜山島！」邱炳坤脫離險境後，昨晚在臉書貼文指出，他因不服老，自恃登頂小事一樁，結果「上得去，下不來！」還好昏迷後幸有同事攙扶，船公司派人輪流揹他下山，並以快艇急送烏石港，再由救護車載送醫院急救，終於「撿回一命」。

邱炳坤還說，感謝在這起事件過程中幫助他的人，還有宜蘭縣消防局救護隊員，讓他重拾生命曙光。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處龜山島駐警隊長許豐源今天告訴中央社記者，當時邱炳坤身體不適後，除了有隨隊解說員可協助，還緊急派遣1名駐警、1名退役蛙人張正穆前往支援，3人從401高地步道第500階處，輪流將邱炳坤揹下山。

許豐源說，現年50歲的張正穆，是海軍陸戰隊退伍，隸屬龜山島船公司員工，駐島已3年多，平時負責碼頭接駁及救生工作，熱心助人。

島上員工說，張正穆在島上工作時，幾乎都只赤膊、穿短褲，有些解說員還會向登島遊客特別介紹他是這島上的「師奶殺手」。

東北角風管處長呼籲，龜山島夏季悶熱，有些地方沒有綠樹遮蔭，建議登島遊客多補充水分，避免中暑；若要攀登401高地者也要注意自己體力情況，量力而為，不要勉強。（編輯：吳佳穎/陳清芳）1070527

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