加重檢察官責任 法務部擬修枉法追訴要件

（中央社記者蕭博文台北27日電）為加重檢察官責任，法務部擬修正刑法枉法追訴罪，刪除「明知」的構成要件，意即不論是直接故意或間接故意而枉法追訴或不追訴都應該受罰。



刑法第125條第1項第3款規定，有追訴或處罰犯罪職務的公務員，明知為無罪之人而使其受追訴或處罰，或明知為有罪之人而無故不使其受追訴或處罰，可處1年以上、7年以下有期徒刑。



法務部認為，現行有追訴犯罪職務的公務員包括檢察官與軍事檢察官，對於是否追訴本應審慎決定，因此對於枉法追訴或不追訴的處罰，應包括間接故意，而非僅限於明知的直接故意。



修正草案條文將刑法第125條第1項第3款，移至第124條改列為124條第2項，修正為有追訴犯罪職務的公務員，為枉法之追訴或不追訴，處1年以上7年以下有期徒刑，刪除了明知的構成要件。



法務部也發現，依歷來實務見解，現行濫權逮捕、取供罪處罰主體並不包括司法警察，因此修正刑法第125條第1項，將有調查、追訴或審判職務的公務員，列為處罰濫權逮捕、拘提、取供、取證的對象，涵蓋司法警察及有行政調查權的公務員。



草案也修正刑法第126條凌虐人犯罪，將處罰的主體擴充為有拘束他人自由職務的公務員，包含刑事、民事或行政公務員，只要職務涉及拘束他人自由皆可適用，若凌虐被拘束之人，可處7年以下徒刑。



法務部表示，相關修正是為了符合公民與政治權利國際公約中禁止酷刑的精神，已於日前公告預告修正，歡迎各界提供意見。（編輯：陳清芳）1070527