板橋分屍案 女子失聯多日哥急尋竟成屍塊

（中央社記者林長順、王鴻國新北28日）黃姓女子疑遭朱姓男友在板橋殺害後分屍，朱男今天被發現在新莊上吊自殺。黃女哥哥日前在臉書社團「爆料公社」協尋妹妹，指妹妹遭男友軟禁；結果沒想到黃女被找到時，已是一袋袋屍塊。



黃女的哥哥26日在「爆料公社」上貼文，指妹妹已經失聯5天，手機完全關機，相信黃女已被男友軟禁，但男方父母閃爍其詞，說不知道兒子在哪裡。另外，黃女哥哥說，報警後，因無法提出積極危險證明，只能以協尋人口建檔。



黃女哥哥表示，男方Gary朱在雙北地區擔任拳擊教練，警方透露他有販毒前科、暴力傾向等問題，近兩個月開始與妹妹同住於板橋，是男方父母的一間閒置空屋。



黃女哥哥貼文指出，黃女台大畢業後，就進入美商公司，這是她熱愛的工作，但曠職數日，非常不對勁。總公司也已上報主管機關。



此外，黃女在與女性朋友的Line聊天中也傳訊說朱男「有病」，而朋友還提醒她：「不要講太多廢話，不然到時候你被分屍。」



朱男在黃女哥哥PO文後，則貼文駁斥，指稱「我從來就沒有對她兇！沒有對她暴力！更沒有限制她的自由！」並表示是黃女「一直想要來找我，一直抓著我綁著我，我每天都很忙碌。因為她，我什麼事情都耽擱了。」



朱男PO文表示，黃女「偷偷跟男生聊天、聯絡，還有外國人」、「我真的好很難過，覺得我自己被欺騙、被背叛」。



朱男PO文後，網友覺得朱男前後說法矛盾，並留言要求朱男讓黃女跟家人聯絡，或讓她回家。沒想到最後釀成悲劇。



請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070528