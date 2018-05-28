板橋分屍案 狠男殺女友分屍7袋埋社區花圃

又是分屍案，新北市板橋區發生分屍情殺案，朱男在住家殺害黃姓女友後再分屍裝進7包塑膠袋，並屍袋埋放在社區花圃，朱男今天畏罪自殺身亡。檢警也正進一步調查釐清朱男行兇動機。中央社記者王鴻國攝 107年5月28日

（中央社記者王鴻國、林長順新北28日電）又是分屍案，新北市板橋區發生分屍情殺案，朱男在住家殺害黃姓女友後再分屍裝進7包塑膠袋，並屍袋埋放在社區花圃，朱男今天畏罪自殺身亡。檢警也正進一步調查釐清朱男行兇動機。



桃園日前才發生狠夫殺妻分屍案，不料，板橋今天又傳出情殺分屍案。遭殺害分屍的黃女（27歲），原本失聯多日，黃女的哥哥26日在臉書社團「爆料公社」上貼文，指出妹妹已失聯5天，手機關機，應該被朱姓男友軟禁，隨後報警協尋。



警方進一步調查，黃女家人知道朱男曾對前妻施暴，特別要黃女小心，但黃女之後失聯，警方會同朱男父母前往朱男位於板橋區國光路住處查看，當場未發現朱男。由於朱男也多日未返家，朱男家人亦於26日向警方報案失蹤協尋。而朱男26日晚間還在自己臉書po文「沒有限制她的自由」。



警方表示，受理報案後就發動緊急協尋，但因兩人手機都未開機，警方未能藉手機定位來找人，於是調閱附近監視器影像，發現黃女與朱男於20日下午來到國光路的朱男住處，而朱男22日凌晨1時許，提著多個袋子到社區花圃掩埋。警方27日晚間近10時會同鑑識小組前往查看，赫然在花圃中發現裝有屍塊塑膠袋，研判黃女遭殺害分屍。



警方積極偵辦，追查朱男下落，沒想到今天清晨近6時左右朱男被發現在新莊長春路某建物前上吊自殺。



據調查，28歲朱男曾擔任拳擊教練，有一段婚姻，27歲黃女自台大畢業後，就進入美商公司工作，近期兩人疑似感情生變。



黃女家屬提供黃女在與友人LINE的對話截圖，黃女用LINE向友人透露，「我真的很愛他、不知道該怎麼辦才好。」她表示會再去跟朱男好好談談，若朱男還是不願意好好聽她說，可能就會分手了。友人還提醒黃女「不要講太多廢話，不然到時候妳被分屍，這段話還要給檢察官。」沒想到竟一語成讖。



朱男上吊自殺後，警方在他的隨身包包內發現遺書，遺書中表示，因女友騙他，才憤而行兇，很對不起父母親。



另外，有網友在「爆料公社」指出，自己姊姊就是朱男前妻，曾遭朱男家暴、囚禁，還有網友透露朱男曾喝醉後自爆在美國搶過銀行；不過，相關網友的說法，仍待警方進一步查證確認。



警方目前正在詳細調查朱男殺人分屍並畏罪自殺的行兇動機，尋獲7袋屍塊已帶到殯儀館進行檢驗，警方也派員重回案發現場的社區花圃，疑找兇刀，以進一步釐清案情。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070528