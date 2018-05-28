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回頭是岸 觀護人柳秋燕找回迷途羔羊

發稿時間：2018/05/28 14:41

最新更新：2018/05/28 14:41

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（中央社記者陳朝福高雄28日電）「沒有人不會犯錯，認錯了走回正途就要堅持下去。」榮譽觀護人柳秋燕輔導受保護管束人無數，找回不少迷途羔羊，諄諄叮囑不可再走回頭路，回頭是岸。

柳秋燕是一所國小教師，擔任觀護人資歷近20年，在「最高峰期」手頭上同時輔導個案約21個，她都全心全力調配時間親力親為訪談輔導。

為表揚觀護人長期用愛心輔導受保護管束人，高雄地檢署今天頒獎感謝，柳秋燕是受獎人之一，雄檢檢察長周章欽讚揚觀護人以慈悲心懷，投入必須要有相當大愛心和耐心的工作。

「是緣分吧。」獲表揚為績優榮譽觀護人，柳秋燕憶起當年是看到相關觀護人事蹟和招募報導，就這樣有緣一頭栽進觀護人行列近20年，也將持續下去。

在輔導無數個案中，一名17歲少年犯下結夥搶劫案讓柳秋燕印象深刻。這名少年出獄後由柳秋燕接手輔導，剛開始這名已步入壯年的少年犯找不到工作，讓柳秋燕十分憂心以前的損友再找上門，她緊盯和陪伴，除了隨時了解個案與什麼朋友交往，也與個案的母親成為好友。

柳秋燕說，以同理心輔導個案，了解個案與家屬的心理和心情，會全力保護個案與家屬隱私及維護尊嚴，她也體會一個少年犯母親的心情，經由兩人密切合作，最終與媽媽同心協力救回這個孩子。

個案離開高雄到外地工作，多年後事業有成，並感恩於回高雄時或每年教師節，都會打電話給柳秋燕問安和通報近況，也懂事地提醒老師注意身體健康。柳秋燕紅了眼眶說：「孩子有這樣的表現，心滿意足了。」

另一名涉及販賣槍械的女受保護管束人，因家中接連發生不幸，個案自責是由於過去做了壞事才導致因果報應，相當自責不安，很多事情都負面思考，讓柳秋燕十分擔心這個家，經常訪視個案與家人並與全家成為好友，個案的女兒還很期待與柳秋燕聊天的時刻，個案最後也回復正常，目前開開心心幫忙帶孫子，享受含飴弄孫的日子。

以同理心全心全意輔導個案，柳秋燕自認是緣分而一頭栽進觀護人行列，不過，她說，從個案上也學到很多，要繼續走在輔導受保護管束人的路上，讓個案回歸正常的生活與工作。（編輯：管中維）1070528

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