/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票姚文智陳偉殷川金會
>rss

搖晃囚車喊放我出去 2嫌脫逃未遂遭判刑

發稿時間：2018/05/28 15:46

最新更新：2018/05/28 15:46

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者王揚宇台北28日電）余姓、張姓人犯在囚車內鼓譟其他人犯、合力搖晃車身高喊「放我出去」，所幸法警緊急通報警網支援而未得逞；最高法院近日依脫逃罪分別判余男、張男，2年2月、2年徒刑定讞。

台灣高等法院高雄分院判決書指出，余男涉竊盜罪嫌，遭高雄地方法院在民國105年3月3日間裁定羈押；張男則因毒品案遭高雄地院判處有期徒刑確定，但他未到案執行，高雄地檢署因而發布通緝。

張男在105年3月3日遭緝獲，雄檢檢察官諭令發監執行，因此與余男等人犯坐上囚車，要分別解送至高雄第2監獄、高雄看守所。

解送過程中，余男與張男猛力拍打及踹踢車內囚室前後隔門，並高聲叫囂、大喊「放我出去」，也鼓動其餘人犯群起鼓譟，進而合力搖晃車身，作勢要讓車輛翻覆，以達成脫逃的目的。

所幸在戒護人員極力安撫並通報警網下，其餘人犯漸漸平靜而不再配合噪動，余男與張男未脫逃成功。

歷審法官根據證人證詞及車內監視器畫面等證據，認為余男、張男有前科，素行不佳，而且利用警備車設備、人力均較薄弱的場合，以強暴手段影響駕駛的行車穩定，升高發生行車事故的風險，犯罪所生影響重大，因此依脫逃罪，判處余2年2月徒刑、張2年徒刑。

案件經上訴遭最高法院駁回，全案就此定讞。（編輯：方沛清）1070528

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP