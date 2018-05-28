暗夜偷載3顆大西瓜 老翁姿勢怪異遭逮

苗栗後龍一名67歲老翁趁夜間一口氣偷了3顆正值產季的大西瓜，未料騎機車途中因雙腳開開姿勢怪異引起巡邏員警關切，當場人贓俱獲。（翻攝畫面）中央社記者管瑞平傳真 107年5月28日

（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗縣後龍鎮盛產西瓜進入產期，67歲老翁趁夜間一口氣偷了3顆大西瓜，準備給家人消暑，未料騎機車途中因雙腳開開姿勢怪異，引起巡邏員警關切，當場被逮。



後龍鎮以沙地種植出的西瓜品質香甜多汁，是在地「三寶」之一，適逢採收季節，竹南警分局日前結合農民及守望相助民力成立「護瓜防竊維護小組」，昨天深夜逮捕年近7旬的偷瓜賊。



竹南警分局今天發布新聞表示，員警27日深夜11時許執行護瓜勤務，巡邏行經後龍鎮南龍里一帶，看見67歲郭姓老翁騎著機車，「雙腿開開形跡怪異」，隨即上前關切；老翁見警前來，自知難逃法眼，主動坦承腳踏板上及置物箱內共3顆大西瓜，全都是剛偷竊得手。



老翁坦承路過後龍鎮大山里一帶西瓜田，看到西瓜已熟成，看起來很可口，臨時起意趁著天黑偷瓜，以為神不知鬼不覺，還一口氣偷搬了3顆，分別重達14.17、10.86以及9.56公斤，準備載回家給妻子、孫子享用，未料遇警盤查，事跡敗露。



警方指出，為有效遏止偷瓜賊，「護瓜專案」將加強維護西瓜田治安，防止農產品竊盜，保障農民財產安全，全案依竊盜罪嫌將郭姓老翁移送苗栗地檢署偵辦。（編輯：管中維）1070528



