神壇開槍打死人 男向神明下跪後就逮

（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市一名陳姓男子今天凌晨與友人持球棒前往一處私人神壇談判，遭神壇負責人黃姓男子持槍射擊不治。檢警初步相驗發現陳男身中9槍，黃男被帶到警局前還先在神壇向神明下跪。



台南市政府警察局第三分局偵查隊長葉建霖受訪時表示，海南派出所員警今天凌晨3時許執行巡邏勤務時，行經郡安路五段某處宮廟前，發現黃男手中持黑色物體呆立於門口，員警下車查看後發現是手槍。黃男並未反抗，主動交付槍枝，口中不斷重複並喃喃自語「是他先衝進來的。」



葉建霖表示，警方控制黃嫌後，在神壇內發現陳男倒臥在地，雖立即送往永康奇美醫院救治，仍於4時44分不治身亡；黃男在警方押送前，還主動要求要向所祀奉神明跪拜懺悔後再離去。



他說，初步相驗發現被害人身中9槍，共有12彈孔，遍布於左肩、背部及雙腳。現場起獲疑似制式手槍2把，彈匣4個，彈殼17發，彈頭2顆，改造子彈25發。



葉建霖指出，陳男在去年9月曾因與黃男兒子的友人邱男有債務糾紛，持槍械棍棒至邱男住處叫囂。警方獲報到場處理時，陳男因開車衝撞員警，車上還被查獲槍械，當時以違反槍砲彈藥管制條例及妨礙公務罪送辦。



他說，陳男認為黃男兒子力挺邱男，今天凌晨與兩名友人一起前往神壇，持鋁製球棒準備談判，黃男見狀持雙槍連續擊發多槍。陳男的兩名友人則在見狀後開車離開現場，沒有受傷。（編輯：張銘坤）1070528