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怕被神明認出有報應 男毛巾蓋頭偷金牌仍遭逮

發稿時間：2018/05/29 10:53

最新更新：2018/05/29 11:53

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林姓男子離職後潛回老東家，以毛巾蓋頭偷神明金牌被逮，供稱以毛巾遮掩頭部行竊並非擔心被監視器側錄，而是怕被神明認出遭報應。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真　107年5月29日林姓男子離職後潛回老東家，以毛巾蓋頭偷神明金牌被逮，供稱以毛巾遮掩頭部行竊並非擔心被監視器側錄，而是怕被神明認出遭報應。（警方提供）中央社記者陳朝福傳真　107年5月29日

（中央社記者陳朝福高雄29日電）林姓男子離職後潛回老東家以毛巾蓋頭偷神明金牌，現場掉落一張發票成破案關鍵。林男於警詢時供稱，以毛巾蓋頭並非擔心被監視器側錄，而是怕被神明認出遭報應。

高雄市警察局三民第二分局覺民路派出所所長楊增平今天說，獲報位於三民區大順二路某家具行內所供奉神明佩掛的金牌遭竊，專案人員調查發現竊嫌潛入辦公室後，似乎熟悉辦公室內部裝設監視器位置。

專案人員也查出竊嫌以毛巾遮掩頭部著手行竊，且得逞後熟門熟路自後門逃逸。經過研判應是熟知內部環境人士所為，進一步調查鎖定離職員工林男涉案。

專案人員前往林男位於新興區中山路住處逮人，他坦承因缺錢花用才心生歹念回公司行竊，但得手的市值約新台幣10萬元10面金牌已丟棄於一處水溝。

楊增平說，舉頭三尺有神明，好巧不巧林男於行竊現場遺落一張發票成了破案關鍵，注定難逃法網束手就逮。

至於為何以毛巾遮掩頭部行竊，楊增平說，林男供稱拿毛巾蓋頭行竊並非是擔心被監視器側錄，而是怕被神明認出偷竊金牌會遭報應。

楊增平表示，林男供稱將10面金牌丟棄於一處水溝，警方雖然認為這是避重就輕的說詞，仍帶他前往查贓，並無所獲。

警詢後，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦，警方持續追查贓物流向。（編輯：管中維）1070529

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