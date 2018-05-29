國道大客車與大貨車追撞 9人受傷送醫

國道一號高速公路新竹路段29日發生大客車與大貨車追撞事故，造成9人受傷，警消獲報到場將傷患送醫。（新竹縣消防局提供）中央社記者管瑞平傳真 107年5月29日

（中央社記者管瑞平新竹縣29日電）國道一號高速公路新竹路段今天發生大客車與大貨車追撞事故，造成9人受傷，意識清楚，警消獲報到場將傷患送醫，事故發生原因待國道警方調查釐清。



新竹縣政府消防局指出，上午9時34分接獲通報，一輛從台中開往桃園機場的統聯客運，行經國道一號北上89.8公里處，於中間車道與大貨車追撞事故，立刻派員前往搶救。



竹縣消防局表示，這起車禍共有3輛大貨車與1輛大客車碰撞，行駛在第一輛的大貨車尾遭撞，緊接著兩輛大貨車的車頭、車尾都有毀損，統聯客運則是擋風玻璃破碎，車頭嚴重損壞。



消防局表示，這起事故造成貨車駕駛、客運乘客共9人受傷送醫，所幸意識清醒、均無大礙，不過該路段嚴重回堵，車陣綿延約5公里，國道警方目前已至現場交管、排除，至於事故發生原因待調查釐清。（編輯：張芷瑄）1070529



