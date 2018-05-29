直播主遭刺身亡 前男友依殺人罪送辦

（中央社記者黃麗芸台北29日電）17直播主邱姓女子昨晚遭前男友廖男持刀刺殺，警消獲報趕往現場處理，廖男身上帶有酒氣且坦承殺人，傷重邱女經送醫搶救仍不治。此案初判和感情因素有關，男子依殺人罪嫌送辦。



台北市警察局中山分局今天召開記者會說明，轄下圓山派出所昨晚7時41分、43分接獲兩次通報，稱中山北路三段一處住商混合大樓有人持刀侵入住宅，緊急派員前往處理。



警方到場後發現，住戶大門深鎖且敲門無人回應，隨後會同119消防人員再次敲門、預備破門而入時，27歲廖男才開門，渾身酒氣的他坦承殺人，警消也發現26歲邱女已倒臥在廁所旁，身中3刀且現場血跡斑斑。



救護人員立即幫邱女進行急救，並送往馬偕醫院，但院方在昨晚8時55分宣告急救無效。



警方現場逮捕廖男，也發現床邊棄置一把沾血的水果刀，立即通知鑑識人員到場採證，訪查管理員並調閱周邊監視影像，發現廖男是在昨晚6時22分進入大樓內。



由於廖男案發當時身上有酒味，警方也對他進行酒測，酒測值為0.50毫克，今早完成筆錄後，依殺人罪嫌移送法辦。



警方初步調查，此案應和感情因素有關，案發時同屋的女室友也目擊事發過程並報案，但仍未能阻止憾事發生。（編輯：唐聲揚）1070529