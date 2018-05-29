立院三讀 廠商污染環境最重可判7年

（中央社記者蘇龍麒台北29日電）立法院會今天三讀修正通過刑法第190條之1，未來廠商只要污染空氣、土壤、河川，就可處7年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣1500萬元以下罰金。



民主進步黨立委段宜康在提案說明中指出，過去刑法規定，污染空氣、土壤、河川或其他水體，檢察官必須具體證明「致生公共危險」，以及如何證明這項公共危險的發生，與行為人的污染行為間具有「因果關係」，導致這項罪在實務上運用的實用性很低。



段宜康受訪表示，和桐化學先前被查到排放至少5公噸煤油到後勁溪，根據當時媒體報導，環保單位表示，污染但不違法，他認為非常荒唐。



段宜康表示，以刑法流放毒物罪為例，除有排放毒物的事實外，同時要符合「致公共危險」要件才能罰，但「公共危險」沒有一定標準、舉證困難，法官很難定罪，因此修法刪除，不以「致公共危險罪」為要件；未遂犯也罰；採高額罰金制，讓法院衡量有彈性，不致罰得不痛不癢；同時將事業與個人分開。



根據三讀修正通過的條文規定，一般行為人如果污染空氣、土壤、河川或其他水體，處5年以下有期徒刑，並新增拘役、科或併科1000萬元以下罰金，因而致人於死者，處3年以上、10年以下有期徒刑，致重傷者，處1年以上、7年以下有期徒刑，所犯顯著輕微者不罰。



根據三讀修正通過的條文規定，廠商或事業場所污染空氣、土壤、河川或其他水體，可處7年以下有期徒刑、拘役、科或併科1500萬元以下罰金，因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，致重傷者處3年以上、10年以下有期徒刑。(編輯：陳永昌) 1070529