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W飯店女子命案 郭女父親：道歉這麼難嗎

發稿時間：2018/05/29 12:54

最新更新：2018/05/29 13:47

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W飯店女子命案，被告朱家龍二審維持判決10年徒刑。郭姓被害女子的父親（前）29日說，到現在還等不到朱家龍一句「對不起」，朱家龍的家人也不聞不問，「說一句道歉有這麼難嗎？」中央社記者盧太城台東攝　107年5月29日W飯店女子命案，被告朱家龍二審維持判決10年徒刑。郭姓被害女子的父親（前）29日說，到現在還等不到朱家龍一句「對不起」，朱家龍的家人也不聞不問，「說一句道歉有這麼難嗎？」中央社記者盧太城台東攝　107年5月29日

（中央社記者盧太城台東縣29日電）W飯店女子命案，被告朱家龍二審維持判決10年徒刑。郭姓被害女子的父親今天說，朱家龍與家人不聞不問，「說一句道歉有這麼難嗎？」

朱家龍被控於民國105年12月2日訂房入住W Hotel，邀約友人洪聖晏、蔡逸學舉辦毒品派對，另邀郭姓被害女子等人參加，並提供大批毒軟糖、毒梅片同歡，導致郭女於同年12月7日因用毒過量身亡。

台北地方法院一審依藥事法的轉讓偽藥致人於死罪，判朱家龍、洪聖晏、蔡逸學各10年、10年6月、10年徒刑，另依轉讓偽藥罪判處提供毒品的張子奕4年2月徒刑，江哲瑋則判刑9年。

案經上訴二審，高院合議庭今天依藥事法明知為禁藥而轉讓因而致人於死罪，各判朱家龍、蔡逸學有期徒刑10年，洪聖晏有期徒刑10年6月。

郭姓女子的父親獲悉判決結果後，感謝檢察官在證據被銷毀的情況下，還能盡全力偵辦，也感謝一審和二審法官給女兒一個公道。

他難過地說，事發後妻子每天以淚洗面，晚上靠藥物才能入眠，眼睛一閉就夢到女兒，身體拖垮了，得到癌症，需要大筆錢治療。

「說一句道歉有這麼難嗎？」女子的父親說，為何到現在還等不到朱家龍一句「對不起」，朱家龍的家人也不聞不問，「我很想知道朱家龍如何看待生命」，對朱家龍而言生命是不是像螻蟻，踩死了也沒感覺。（編輯：唐聲揚）1070529

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