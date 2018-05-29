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女童遭虐死 網友辦追思音樂會盼一路好走

發稿時間：2018/05/29 15:24

最新更新：2018/05/29 15:42

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彰化縣一名5歲女童日前因照顧者施虐致死，引發社會各界輿論譁然。彰化地區有熱心網友29日為女童辦追思活動，許多人到場點蠟燭、獻花，祝福女童一路好走，也盼別再發生類似悲劇。中央社記者吳哲豪彰化攝　107年5月29日彰化縣一名5歲女童日前因照顧者施虐致死，引發社會各界輿論譁然。彰化地區有熱心網友29日為女童辦追思活動，許多人到場點蠟燭、獻花，祝福女童一路好走，也盼別再發生類似悲劇。中央社記者吳哲豪彰化攝　107年5月29日

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）「小妹妹一路好走」，彰化縣一名5歲林姓女童遭虐死，有熱心網友今天幫小妹妹辦追思會，數十人到場幫忙點蠟燭、獻上鮮花，祝福小妹妹一路好走，也希望類似事件不再發生。

彰化縣田尾鄉一名5歲的林姓女童由阿姨和姨丈照顧，但林姓女童5月23日因頭蓋骨破裂、顱內出血，送醫急救，但仍因傷重不治，檢警獲報訊問林姓女童的阿姨和姨丈，女童的姨丈楊男遭檢方依涉犯殺人等罪聲請羈押獲准。

女童被虐死的消息在網路上傳開，有網友號召民眾今天下午在彰化市立殯儀館舉辦追思會，希望小妹妹一路好走，網友們自己準備鮮花，也在會場點蠟燭排成心形，同時設立留言板讓來到會場的民眾寫下祝福的話。

主辦這項活動的李姓網友說，很多人對於小妹妹的遭遇憤憤不平，舉辦這項活動是希望匯集大家的力量轉成溫馨的力量，辦一個溫馨的祈福追思會，大家可以拿著鮮花祝福小妹妹一路好走，沒有傷痛的離開這個世界。

一名參加活動的民眾指出，她自己也是2個小孩子的母親，她的小孩跟女童的年紀差不多，因此看到女童被虐死的新聞特別有感，所以特別來到會場送小朋友一程。

雖然有網友幫女童舉辦追思會，不過林姓女童的家屬卻很低調，雖然在彰化市立殯儀館設了靈位，不過卻婉拒外界的關心，未對今天的音樂會發表看法。

台灣彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強則指出，女童被虐死的命案仍在偵辦中，楊姓男子雖供稱是在管教小女孩時，失手推小朋友撞到桌角才會導致女童重傷，不過他們仍在等待驗屍報告出爐，以釐清意外發生的過程。（編輯：陳清芳）1070529

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