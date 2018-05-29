脫逃通緝犯落網 雲檢：檢討改進杜絕發生

雲林地檢署26日發生一名陳姓通緝犯在押解過程中，趁隙帶銬翻牆脫逃事件。雲林檢方表示，將加強法警戒護人犯訓練，落實執行相關規定並追究相關人員責任，也會加高圍牆等硬體設施，避免類似情事再發生。中央社記者葉子綱攝 107年5月29日

（中央社記者葉子綱雲林縣29日電）從雲林地檢署帶銬脫逃的陳姓通緝犯今天向斗南警方投案，雲林地檢署表示，檢討改進，加強法警戒護人犯的訓練，加高圍牆設施，追究人員責任，避免類似情事再發生。



雲林地檢署主任檢察官黃怡華告訴中央社，41歲陳姓男子因為過失傷害案，經雲林地方法院判處有期徒刑2個月確定，得易科罰金，但是陳男逃逸，於26日晚間通緝到案，檢察官諭知送監執行，步行至囚車旁，趁著法警轉身之際，帶銬趁隙翻牆脫逃。



陳姓通緝犯帶銬脫逃後，雲林檢警布下天羅地網追緝，警方表示，今天下午2時30分左右，自知難逃的陳男自己走進雲林縣警察局斗南分局大埤分駐所投案，正由警方訊問釐清脫逃動機及近日行蹤。



黃怡華指出，當天被押解人犯排成一排準備上囚車，陳嫌正好排在第一個，恰巧法警轉身之際，陳嫌趁機翻越旁邊高2公尺圍牆脫逃；負責押解人犯的2名法警，被以疏縱人犯罪嫌的關係人調查釐清中。



黃怡華表示，檢討改進缺失，加強法警戒護人犯的訓練，落實執行戒護相關規定，追究相關人員責任，加高圍牆設施，避免類似情事再發生。（編輯：管中維）1070529