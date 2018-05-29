疑假造買車資料拿補助 桃園客運遭檢調搜索

桃園市百年老字號的桃園客運公司因涉嫌假造買車資料再向交通部申請補助，29日遭檢調搜索並約談相關人士。中央社記者吳睿騏桃園攝 107年5月29日

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）桃園客運公司因涉嫌假造買車資料再向交通部申請補助，今天遭檢調搜索並約談相關人士。剛卸下董事長職務的吳運豐表示，公司向來規矩。全案朝詐欺及偽造文書偵辦。



桃園市百年老字號的桃園客運公司，今天上午因涉嫌假造買車資料，再向交通部申請補助款，而遭檢調單位搜索。由於今天正好是桃園客運公司董監事改選日，雖面臨檢調搜索，桃園客運董事會還是如期完成改選工作。



今天才卸下桃園客運公司董事長職務的吳運豐也收到約談通知書，要到調查局北部地區機動工作站報到說明，他在出發前受訪表示，公司向來是規規矩矩做事，他有信心不會有事。



桃園客運去年才爆出掏空疑雲，吳運豐等人遭檢舉涉嫌挪用公款、圖利廠商。桃園客運先前已經出面表示，在律師跟會計師的查帳後，報告顯示都沒問題，公司的運作一切都是依法處理。



雖然遭到檢調搜索，桃園客運總站今天還是照常營運載客。初步了解，全案目前是朝向詐欺、偽造文書等方向偵辦。桃園客運公司則表示，全案正由司法單位進行調查中，公司也會全力配合，營運不受影響。（編輯：陳怡璇/張銘坤）1070529



