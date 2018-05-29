/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票吳茂昆段宜康木村拓哉
>rss

歐洲跨境詐騙2.3億元 苗檢首波起訴33人

發稿時間：2018/05/29 17:01

最新更新：2018/05/29 17:54

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
苗栗地檢署偵辦歐洲跨境電信詐欺案，發現集團成員4個多月內撥打4萬多通電話詐騙中國大陸地區人士，估算不法獲利達新台幣2億3000餘萬元，檢方分批押解91人回台，29日首波起訴33人。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年5月29日苗栗地檢署偵辦歐洲跨境電信詐欺案，發現集團成員4個多月內撥打4萬多通電話詐騙中國大陸地區人士，估算不法獲利達新台幣2億3000餘萬元，檢方分批押解91人回台，29日首波起訴33人。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真　107年5月29日

（中央社記者管瑞平苗栗縣29日電）苗栗地檢署偵辦歐洲跨境電信詐欺案，分批押解91人回台，經偵查發現集團成員4個多月內撥打4萬多通電話詐騙中國大陸地區人士，不法獲利估達新台幣2億3000萬元，首波起訴33人。

苗栗地檢署今天發布新聞稿指出，刑事警察局去年接獲情資，施姓嫌疑人接受蔡男委託，在台灣招募成員加入「小白詐欺集團」，成員於同年9月起，陸續前往設於歐洲克羅埃西亞與斯洛維尼亞等地詐騙機房，擔任管理者、話務手、電腦手和廚師等工作，分工撥打電話詐騙大陸地區人民。

檢方指出，集團成員透過「假冒公安」等方式，向中國民眾謊稱身分遭冒用，必須凍結資產，要求匯款至指定帳戶內保管，藉以詐騙被害人財物，截至今年1月遭查獲，4個多月總共撥打4萬5000多通詐騙電話，估算共詐得新台幣2億3000餘萬元的不法所得。

克羅埃西亞與斯洛維尼亞兩國警方，今年1月18日展開攻堅，順利破獲電信機房，逮捕多名詐騙集團成員，台灣警方也於4月底，在台中查獲蔡姓主嫌，查扣現金5百餘萬元、高級房車24輛、不動產4筆、境內帳戶21個、境外帳戶2個，初估總金額約5900餘萬元。

檢方表示，台灣電信詐騙已發展為跨國有組織分工的犯罪集團，詐騙機房在國外撥打網路電話行騙，騙得款項由車手集團提領後，交由贓款處理中心洗錢、記帳、分贓，並匯款海外詐騙機房作為營運資金。

苗栗地檢署檢察官黃振倫主辦這起歐洲跨境電信詐欺集團案，前後動員582名警力，分4梯次將91名嫌犯成功押解回台，除1名孕婦交保，其他90名嫌犯仍羈押禁見，今天依組織犯罪防制條例以及詐欺取財等罪嫌，首波起訴33人。（編輯：張芷瑄）1070529

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他社會新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP