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板橋分屍案下手凶殘 女被肢解逾16塊

發稿時間：2018/05/29 18:48

最新更新：2018/05/29 19:00

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zoom in 新北市板橋區驚傳分屍命案，警方調查研判犯案的朱姓男子是拿一把長逾50公分的開山刀（圖）狠心殺害黃姓女友並分屍，手段凶殘。（警方提供） 中央社記者王鴻國傳真 107年5月28日新北市板橋區驚傳分屍命案，警方調查研判犯案的朱姓男子是拿一把長逾50公分的開山刀（圖）狠心殺害黃姓女友並分屍，手段凶殘。（警方提供） 中央社記者王鴻國傳真 107年5月28日

（中央社記者王鴻國新北29日電）板橋分屍案，朱男下手凶殘，最少將被害黃女肢解成16塊以上，經過檢警搜尋及拼湊，至今仍然有部分屍塊下落不明，至於朱男父母初步未被認定為共犯，列關係人偵辦。

被害黃女的母親於5月23日下午至新海派出所報案失蹤協尋黃女，25日再報案稱女兒疑似在男友朱峻穎板橋區國光路的住處，25日朱男父母接獲警方通知會同前往查看，未發現朱男，26日朱男父母也因朱男多日未返家，至派出所報案朱男失蹤協尋。

警方27日晚間會同鑑識小組至朱男住處花圃中挖出裝有屍塊的塑膠袋，全案曝光，發現朱男22日凌晨從住處提7包塑膠袋至國光路住家後方的花圃掩埋，朱男28日清晨疑畏罪自殺上吊身亡。

警方持續調查發現，從監視器中可以看到朱男父母22日上午就前往板橋國光路住處，將朱男與可能涉案衣物、被子載回桃園住處清洗，警方懷疑朱男父母知情。

但經偵辦，朱男父母供稱當時不知這些衣被可能是物證，才會加以清洗，檢警雖持續清查，但在無證據可認定朱男父母涉滅證罪嫌下，初步排除兩人為共犯嫌疑，但仍列為全案的關係人。

警方在朱男屋內找到一把開山刀，經檢測有血跡反應，研判是分屍用的凶刀，朱男疑用開山刀劈砍肢解黃女屍體並掩埋，經過多日，屍塊已有部分腐爛，檢警辛苦拼湊現有16塊屍塊，仍難拼湊完整，最少仍有左大腿等部分屍塊下落不明。檢警仍繼續追查，希望未來能有所突破。（編輯：陳清芳）1070529

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