土地糾紛潑酸教訓 男判刑6年6月

（中央社記者蕭博文台北29日電）台北市一名廖姓男子懷疑土地開發公司的黃姓女員工竊佔土地，竟與林姓女友攔下黃女機車，並朝黃女背部潑灑硫酸。士林地院日前審結，依重傷害罪判處廖男6年6月徒刑。



承審合議庭認為，林姓女子並不知道廖姓男子預藏硫酸，並未構成重傷害的共犯，但林女擋住黃姓女子機車並阻止出入，依強制罪判處拘役50日。



士林地方法院今天公布的判決書指出，廖姓男子與楊姓土地開發公司負責人有土地糾紛，他的林姓女友則與黃姓女員工有借貸及土地糾紛。



民國106年7月6日下午，廖姓男子計劃到楊姓男子公司理論，自認身體比楊男差，因此帶著原本用來清洗魚缸的硫酸，打算若談判破裂或被楊男毆打，就要潑灑硫酸。



林姓女子駕車搭載廖姓男子前往土地開發公司，在公司巷口正巧碰到黃姓女員工騎車路過，兩人聯手擋住黃女去路，廖男趁隙取出硫酸，朝黃女背部潑灑。



廖姓男子因為也被硫酸燙傷，跑到台北市政府警察局大同分局民族路派出所借用浴廁清洗，並向員警自首「我潑人家硫酸」。



廖姓男子受審時辯稱沒有預謀潑灑黃姓女子硫酸，也沒想到後果這麼嚴重。



合議庭認為，廖姓男子是預謀犯案，而黃姓女子臉、頸、胸部、背部、雙上肢及雙大腿三度化學性燒燙傷，占體表面積32％，且須植皮重建，又因肥厚性疤痕及攣縮導致頸部、手部活動不良，已達重傷害程度。



合議庭審酌，廖姓男子否認犯行，未賠償黃姓女子損失，依重傷害罪判刑6年6月，依強制罪判林姓女子拘役50日，全案仍可上訴。（編輯：張銘坤）1070529