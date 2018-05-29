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北市直播主遭刺死案 法院裁定男嫌羈押

發稿時間：2018/05/29 21:27

最新更新：2018/05/29 21:27

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（中央社記者王揚宇台北29日電）17直播主邱姓女子昨晚遭前男友廖男涉嫌持刀刺死，警方依殺人罪嫌將廖送辦；檢方複訊後今天下午向台北地方法院聲請羈押禁見。北院開庭後在今晚裁定廖男羈押。

北院於今晚召開羈押庭，廖男當庭否認殺人犯行，但法官根據被害人身上有左側後胸壁等多處開放性傷口穿刺傷，加上證人供稱，廖以右手拿刀、手肘架住被害人脖子挾持，阻止她求救等情形，認為被告攜刀前往被害人住處並非臨時起意，對邱女有強烈攻擊意圖，犯罪嫌疑重大。

法官認定，廖男涉犯的殺人罪，是最輕本刑5年以上的有期徒刑之罪，倘若將來遭起訴及判刑，基於人性畏罪心理，以及廖在台灣並無房屋等資產，逃匿以規避審判程序進行及刑罰的可能性甚高，有相當理由認為他有逃亡之虞。

綜合上述考量，北院今晚裁定廖男羈押，但沒有禁止接見通信的必要。

台北市警察局中山分局今天召開記者會說明，轄下圓山派出所昨晚7時41分、43分接獲2次通報，稱中山北路3段一處住商混合大樓有人持刀侵入住宅，緊急派員前往處理。

警方到場後發現，27歲的廖男渾身酒氣、坦承殺人，員警對廖進行酒測，酒測值為0.50毫克；警消也發現26歲邱女倒臥在廁所旁，身中數刀且現場血跡斑斑，緊急送醫急救後不治身亡。（編輯：張銘坤）1070529

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